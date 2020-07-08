Gülistan Doku'nun ailesi Meclis önüne gidecek

5 Ocak'tan beri kayıp olan Gülistan Doku için su altında yapılan arama çalışmaları 7 ay sonra durduruldu. Bugüne kadar uyarılarının dinlenmemesine tepki gösteren abla Aygül Doku, Ankara'ya gideceklerini ve Gülistan'a ne olduğunu öğreninceye kadar Meclis önünden ayrılmayacaklarını kaydetti.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak'tan beri kayıp. Tunceli Valiliği ve emniyet müdürlüğü, "Gülistan suda değil" diyerek 7 ay sonra aramaları durdurdu. Aramaların durdurulmasına ilişkin Jinnews'e konuşan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, neden şu ana kadar Gülistan'ın ısrarlı suda arandığını sordu.

Aygül Doku, aramaların durdurulması üzerine başsavcı ile görüştüklerini ve kendilerine "aramayı biz durdurmadık, yukarıdan talimat geldiğini" söylediklerini aktardı. Doku, "Suda olduğu düşünülüyorsa, arama çalışmaları genişletilmek yerine neden durduruldu anlamış değiliz. Yok, çalışmalar gerekçesiz şekilde durdurulmuşsa o zaman Gülistan nerede? 21 yaşında bir kadın kayıp, vicdanları nasıl rahat? Benim Gülistan'ın suda olduğuna hiç inancım yoktu. Ben hep Gülistan'ın öldürüldüğünü düşündüm. Onlar da ısrarla suda olduğunu söylüyorlardı, şimdi de 'suda yok' deyip çalışmaları durdurdular. Bu çalışmaları gerekçesiz bir şekilde sonlandırdılar" dedi.

"Ankara'ya gideceğiz ve Gülistan'ı soracağız"

Ankara'ya gideceklerini ve Meclis'in önünden ayrılmayacaklarını belirten Doku, Gülistan'a ne olduğunu öğreninceye kadar peşini bırakmayacaklarının altını çizdi. Doku, "Karada arama çalışması yürütseler biz 7 aydır bir sonuca varmış olacaktık ama karada hiçbir arama yapmadılar. Savcı ilk günden beri 'Gülistan sudadır' diyor. Bu kadar eminlerdi şimdi ne oldu? Biz kızımızın peşini bırakmayacağız. Gülistan'ı bulmadan durmayacağım. Hiç kimse bize 'evet Gülistan vardı ama unutuldu' demesin. Herkes unutsa da biz unutmayacağız. 21 yaşında gencecik bir kızın unutulmasına izin vermeyeceğiz. Tüm aile gideceğiz Ankara'ya ve Gülistan'ı soracağız" ifadelerini kullandı.

"Avuç içi kadar bir kentte Gülistan sır oldu"

Dayanışma çağrısı yapan Doku, şöyle devam etti: "Herkesten destek istiyoruz. Gülistan'ın bu şekilde kaybedilmesini, unutulmasını istemiyoruz. Avuç içi kadar bir kentte Gülistan sır oldu. Ben ömrümün sonuna kadar 'Gülistan'a ne oldu' diye düşünerek yaşamak istemiyorum. Herkesin Gülistan'a sahip çıkmasını istiyorum. 'Gülistan'a ne oldu?' sorusunun cevabını birilerinin vermesi gerekiyor artık. Bize sürekli 'hiçbir gruba bulaşmayın, sessiz kalın, biz size kızınızı vereceğiz' diyordu Tunceli Valisi. İŞKUR müdürünü yanımıza gönderiyordu. İŞKUR müdürünü bizi oyalamak için mi gönderiyordu. Yanımıza gelip akşama kadar ne yapıyordu yanımızda? Bize gelip 'Gülistan'ın cenazesini size vereceğiz' diyordu."

"Gülistan'ı neden bulamıyoruz?"

Aygül Doku, yetkililer tarafından sürekli oyalandıklarının altın çizdi. 7 aydır Gülistan'ın suda olduğu söylenerek oyalandıklarını dile getiren Doku, "Çıkıp artık bize Gülistan'a ne olduğunu söylemeleri gerekiyor. Ben 7 aydır bu kentte her yeri, herkesi tanıdım. 7 aydır bu kentte Gülistan'ı neden bulamıyoruz? Biz karakolunun kapısını bilmeyen bir aileydik şimdi adliyelerden, karakollardan çıkamıyoruz. Ben bunu kabul etmeyeceğim. Kimsenin bunu kabul etmesini istemiyorum" dedi.