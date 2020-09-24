Gülistan Doku’nun ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Tunceli'de 5 Ocak’tan bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan 264 gündür haber alınamıyor. Gülistan Doku’nun son görüldüğü Uzunçayır Barajı’nda yürütülen sualtı ve su üstü arama çalışmaları 18 Ağustos’ta sonlandırıldı. Gülistan’ın ailesi, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü, önümüzdeki hafta içinde de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere randevu aldı.

Arama çalışmalarının sonlandırılmasının ardından Gülistan’ın suda olmadığı kesinleşirken, baş şüpheli Zaınal Abarakov hakkında hala yakalama kararı çıkarılmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, yetkililer ile görüşmek üzere Ankara’ya gittiklerini belirtmişti.

"Söz verdiler"

JinNews’te yer alan habere göre, aile, İçişleri Bakanı ile yaptıkları görüşmenin kendileri açısında iyi geçtiğini belirti ve “Gülistan’ın bulunması için aramaların devam edeceğine söz verdiler. Biz de buna inanarak umudumuzu yitirmemeye devam ediyoruz. Haftaya da Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz, onun da bizim açımızdan olumlu geçmesini umuyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

Dersim'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 Pazar günü kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Yurdu'na geri dönmedi.

Telefon eden yurt arkadaşları Doku'ya ulaşamamaları üzerine endişelenip Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu ve ailesine haber verildi.

Aile kente gelerek 6 Ocak'ta Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Doku'nun bulunması için arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polisler, kent genelindeki MOBESE kayıtlarını inceledi.

İncelemelerde Doku'nun saat 11.29'da, Atatürk Mahallesi'ndeki minibüs durağından üniversite aracına bindiği tespit edildi.

Ancak bindiği aracın yol güzergahında bulunan mobese kameralarında yapılan incelemelere rağmen araçtan nerede indiği tespit edilemedi. Bindiği minibüsün şoförü belirlenerek ifadeye çağrıldı.

Sürücü, pazar günü olması dolayısıyla aracın üniversiteye girmediğini, dönüşte minibüsün boş döndüğünü ve Doku'nun nerede indiğini hatırlamadığını söyledi.

Sürücünün bu ifadesi üzerine Doku'nun kameraların görmediği tek durak olan kent merkezinin Sarı Saltuk Köprüsü'nde indiği tahmin edildi.

Gülistan Doku’nun son görüldüğü Uzunçayır Barajı’nda yürütülen sualtı ve su üstü arama çalışmaları 18 Ağustos’ta sonlandırılırken ailenin Doku’nun bulunması yönündeki mücadelesi sürüyor.