Gülistan Doku'nun ablası: Eski Vali Yardımcısı ve İŞKUR Müdürü 'Konuşmayın' diye uyardı

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2'nci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor. 281 gündür kayıp olan Doku’ya ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada da herhangi bir gelişme kaydedilmedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; abla Aygül Doku, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tunceli Vali Yardımcılığı görevinden alındıktan sonra Tunceli Kızılay Şube Başkanlığı’na getirilen Ferhat Haneden Güven ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Özdemir Aktaş tarafından basına konuşmamaları yönünde uyarılarak baskıya maruz kaldıklarını belirtti.

İki ismin öğretmen evine gelerek, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından gönderildiklerini kaydettiğini belirten abla Doku, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kişiler neden gelip bize 'Gülistan twitter de sorulmasın' diyor? Ya da bu İş- Kur Müdürü Özdemir Aktaş, kim ki bizi yönlendiriyor? Bizi bastırıyor, bizi sindiriyor? Ya bu iki insanın Gülistan’la ilgisi var ya da acaba bunlar Gülistan’a tecavüz mü etti diye düşünüyorum. Neden Gülistan’ın sesinin çıkmasından bu kadar rahatsızlar, neden bize baskı uyguluyorlardı? Bana, 'Bizi Tuncay Vali gönderdi. Tuncay Vali, aileyi bastırın, sesini çıkarmasın, twitter de Gülistan sorulmasın, aile halk ve basınla görüşmesin’ diyorlar. Bana bunları söylediklerine dair elimde ses kaydı ve şahitlerim var. Ya bunlar da suçlu, yok eğer suçlu değillerse, beni neden sosyal medyadan engellediler? Neden korkuyorsunuz, neyi örtbas etmeye çalışıyorsunuz?"

"Şeffaf bir şekilde halkı ve aileyi bilgilendirmeleri gerekiyor"

Eski valinin halka ve kendilerine bir açıklama yapması gerektiğini dile getiren abla Doku, “Tuncay vali bu aileye açıklama yapmaya borçludur. Tuncay Vali neden o iki ismi gönderdi? İçinizden birinin şeffaf bir şekilde halkı ve aileyi bilgilendirmesi gerekiyor. Birileri bu olayı farklı yerlere çekmeye çalışıyor. Ya Vali onları göndermedi, bu da demek oluyor ki olayla ilgileri var. Eğer Vali gönderdi ise bir açıklama yapmalı" diye belirtti.

"Neden annesini bizden sakladı?"

Eski Vali Yardımcısı Ferhat Hanedan Güven’in annesinin kaldıkları Öğretmen Evi’nde temizlik işçisi olarak çalıştığını öğrendiklerini ifade eden Doku, "Ferhat Hanedan Güven neden öğretmen evinde çalışan annesini bizden sakladı? Annesi olduğunu sonradan öğrendiğimiz temizlik görevlisi sürekli bizimle konuşup bilgi almaya çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

Ferhat Haneden Güven’in Kızılay Başkanı olarak göreve devam etmesine de tepki gösteren abla Doku, “Siz bu olaylarda ismi geçen birini nasıl görev verirsiniz? Bir kadının yok olmasına göz yuman, olayın örtbas edilmesi için oynayan kişiler Kızılay gibi bir kurumda mı çalışmaya başladı? Bu aile, 281 gündür feryat figan her yerde kızını arıyor. Ya bu adamdan bu başkanlığı alırsınız, ya da Kızılay'ın ismini böyle bir olayda töhmet altında bırakacaksınız” dedi.