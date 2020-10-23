Tunceli'de 293 gündür kayıp olan Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku ifadeye çağrıldı.

Doku soruşturmasında baş şüpheli olan Zaynal Abakarov’un üvey babası Engin Yücel’in Atatürk Mahallesi’nde bulunan evini taşımasına engel olduğu gerekçesiyle Tunceli Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılan abla Doku, emniyette ifade verdi. Engin Yücel, “Mala zarar verdiği” gerekçesiyle 9 ay önce suç duyurusunda bulunmuştu.

Konuya ilişkin sosyal medyada tepki gösteren abla Doku, şunları ifade etti: “Engin biz sana bir elektrik süpürgesi alırız sıkıntı değil peki sen Gülistan'ı bize nasıl vereceksin. Kardeşimi alacaksın üstüne şikâyet edeceksin. Korkacağımızı mı zannettin. Senden de senin gibilerinden de korkan alçaktır. Sonuna kadar Engin sonuna kadar o sap dönene kadar.”