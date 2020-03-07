Gülistan Doku'nun ablası, Abakarov'un ailesinin taşınmak istemesine tepki gösterdi

Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları 2’nci ayını geride bıraktı. Yapılan arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmazken, savcılığın başlattığı soruşturmada da bir gelişme kaydedilmemesi yurttaşların, özellikle de Gülistan'ın ailesinin tepkisini çekiyor.

Evrensel'in haberine göre Gülistan Doku'nun kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olan Zaynal Abakarov'un polis olan üvey babası Engin Yücer'in Atatürk Mahallesinde bulunan evini taşınması tepkiyle karşılandı. Evin taşınmasını duyan Doku, ailesi evin önünde bulunan Şehirler arası nakliye aracından "Gülistan öldü, siz hiçbir yere gidemezsiniz" diyerek eşyaları indirtti.

Doku ailesinin tepkisi üzerine nakliye aracından eşyalar indirildi. Polislerin duruma müdahale etmesine "Siz benim Gülistanımı buldunuz mu?" diye tepki gösteren Abla Aygül Doku sinir krizi geçirdi.

Tepkiler üzerine nakliye aracı tüm eşyaları bırakarak apartman önünden ayrıldı.