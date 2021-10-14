Gülistan Doku davasında gelişme: Zaynal Abarakov'un polislikten ihraç edilen babası hakkında yakalama kararı

Munzur Üniversitesi öğrencisiyken 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Gülistan Doku 'nun dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov 'un üvey babası olan ve dava sürecinde polislikten ihraç edilen Engin Yücel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun Rus uyruklu eski erkek arkadaşı Abarakov'un polislikten ihraç edilen üvey babası Engin Yücel hakkında Gülistan Doku'ya ait bilgileri, intihar ettiği yönünde algı oluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı gerekçesiyle açılan davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü.

Yücel, 4’üncü kez duruşmaya mazeretsiz katılmazken, Gülistan’ın ablası Aygül Doku ve avukatları Fatma Kalsen ve Ali Çimen, mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, nerede olduğu tespit edilemeyen sanık Yücel hakkında CMK 199 maddesi gereğince savunma, şikayet ve delillerin tespiti amacıyla yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

5 Ocak 2020’de son olarak Tunceli Sarısaltuk Viyadüğü’nde görüntülenen Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun intihar ettiği iddia ediliyordu. AFAD ve Jandarma ekipleri, 5 Ocak’ta bu bölgede arama çalışmalarına başladı. 226 gün süren arama çalışmaları, 18 Ağustos 2020’de durduruldu. Ekiplerin gerçekleştirdiği arama çalışmaları, cumhuriyet tarihinin en uzun süren arama çalışması oldu.