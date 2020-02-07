Gülistan Doku 33 gündür kayıp | Tuncelili kadınlar: Arama çalışmaları ve soruşturma genişletilsin

Tunceli'de aramalara rağmen 5 Ocak'tan beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili başlatılan soruşturmada bir gelişme sağlanmadı. Tuncelili kadınlar, arama çalışmalarının ve soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini söyledi.



Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Arama ekipleri Doku’nun barajda olmadığı kanaatinde. Doku’nun ailesinin aktardığı bilgilere göre, en son Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü mevkiinde yürütülen arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Doku’nun barajda olmadığına dair tutanak tutarak, aramalarını durdurdu. Polis ekiplerinin de aynı şekilde Doku’nun barajda olmadığına dair tutanak tutarak, yetkili kurullarına gönderdiği ve aramaların durdurulması için cevap beklediği belirtildi. Öte yandan savcılığın başlattığı soruşturmada yol kat edilmedi.

"Kamuoyuna şeffaf bir açıklama yapılmasını istiyoruz"

Mezopotamya Ajansı'ndan Ayşe Sürme'nin haberine göre Tuncelili kadınlar, Doku’nun nerede olduğunu sormaya devam ediyor. Tunceli Belediye Meclis Üyesi Nurgül Yalay, arama çalışmalarında tek bir bölgeye yönelimin olduğunu ve çalışmalarda bir ilerlemenin kaydedilmediğini söyledi. Olayın henüz aydınlatılmaması ve net bir bilginin olmamasına rağmen intihar olasılığı üzerine durulduğunu dile getiren Yalay, “Dersim küçük bir yer, her yerde kameralar bulunuyor. Bir kadın bir aydır bulunamıyor, bu hayret verici bir durum. Kamuoyuna şeffaf bir açıklama yapılmasını istiyoruz. Biz her zaman çağrımızı yapacağız. Bir ay geçse de ‘Gülistan Doku nerede?’ diye soracağız” dedi.

Kadın cinayetlerine 'intihar süsü'

Ülkede yaşanan şüpheli kadın cinayetlerine değinen Emek Partisi (EMEP) Üyesi Çağla Yolaşan, özellikle bölge kentlerinde yaşanan kadın cinayetlerine “intihar süsü” verildiğini hatırlattı. Çok sayıda kadının hürriyetinden yoksun bırakıldığını ifade eden Yolaşan, “Gülistan’ı bunlardan bağımsız düşünmek doğru değil. Gülistan Doku soruşturması yalnızca intihar ihtimali üzerine yürüyor. Kuşkular bu yönde olsa da, Gülistan’ın alıkonulduğuna, kadın cinayetine kurban gitmiş olduğuna dair birkaç yönde soruşturmanın yürütülmesi gerekir. Başta Dersim Barosu olmak üzere bölge barolarının, sivil toplum örgütlerinin çabalarına rağmen soruşturma bu yönlü geliştirilemedi” diye belirtti.

"Kolluk kuvvetlerinin soruşturmaları özel izne tabi"

Pertek, Hozat ve Ovacık’ta ortaya çıkan taciz ve tecavüz, artan kadına şiddet vakalarına dikkat çeken Yolaşan, “Bunların ilişkili olduğunu, toplumsal düzen içerisinde kadınları ve çocukları eşitsiz gören bir düzen içerisinde ataerkil kapitalist düzenin hedef gösterdiğini görebiliyoruz. Dersim özel güvenlik politikalarının uygulandığı bir kent. Güvenlik adı altında kentin demografik yapısı değişiyor. Çok fazla kolluk kuvveti var. Kolluk kuvvetlerinin soruşturmaları özel izne tabi. Kolluk kuvvetleri cezasızlık zırhıyla yaşıyorlar. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Kadınların ve çocukların cinsel dokunulmazlıklarına karşı işlenen bu suçlarda kamu görevlileri, bizim önümüze fail ve şüpheli olarak geliyorsa soruşturmalarına izin verilmeli, yargılamalar halkın vicdanına açılmalı, kapalı görülmemeli” diye konuştu.

"Burada genç kadınlar kayboluyor, çocukların istismarı hat safhada"

Gülistan Doku’nun şu ana kadar bulunmaması konusunda kaygılarını dile getiren Dersim Yenigün Kadın Dayanışma Derneği Üyesi Fidan Demir de, “Artık bir çözüm bulunsun. Son görüştüğü kişinin artık ciddi bir sorgulamadan geçmesi gerekiyor. Her şeyden kaygı duyuyoruz. Burada genç kadınlar kayboluyor, çocukların istismarı hat safhada. Ciddi ciddi kaygılanıyoruz ve üzülüyoruz” şeklinde konuştu.

"Dersim, yetkililerin kuş uçtuğunda haberdar olduğu bir şehir"

HDP Merkez İlçe Eş Başkanı Özlem Toprak ise, kentin her sokak, cadde ve köprüsünde mobese kameralarının olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: “Gülistan’ın resminin ortaya çıktığı köprünün üst tarafında 3 kamera var. Yetkililer kameralardan ikisinin kırık olduğunu söylüyor. Dersim, yetkililerin kuş uçtuğunda haberdar olduğu bir şehir. Fakat bir üniversite öğrencisi bir aydır bulunamıyor. Bir aydır Dinar Köprüsünde Gülistan aranıyor. Türkiye’nin her yerinden ekipler geldi. Fakat hepsi de neredeyse Gülistan’ın orada olmadığını söylüyor.”



Çalışmaların genişletilmesi gerektiğinin altını çizen Toprak, Doku’nun bulunması için olayın takipçisi olacaklarını aktardı.