Gülistan Doku 26 gündür kayıp

Tunceli’de 26 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun annesi Bedire Doku, "Artık ölüsünü de kabul ediyorum. Ölüsünü bana verin ben kendi topraklarıma götürüp orada ağlayacağım" dedi.

5 Ocak tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve en son Elazığ Karayolu Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına görüntüleri yansıyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi basın açıklaması yaptı.

Tunceli Barosu’nda yapılan açıklamaya Gülistan’ın annesi Bedriye Doku, ablası Aygül Doku, çok sayıda yakını ve Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin katıldı. Aile adına açıklama yapan abla Aygül Doku, başta Tunceli Valisi Tuncay Sonel olmak üzere arama kurtarma çalışmalarına destek verenlere teşekkür etti.

Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle arama çalışmasına katılan ekip sayısının azaldığını belirten Aygül Doku, "Şimdi teknik olarak arama çalışmaları yapılıyor. Şu an AFAD depremden dolayı Elazığ’da. Oradaki çalışmalar bittikten sonra çalışmaların eski hale döneceğine canı gönülden inanıyoruz" dedi.

Toplantıda Gülistan'ın diğer yakınları da açıklamalarda bulunurken, Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin, sürecin takipçisi olduklarını aktardı.

Anne Bedriye Doku da, "Çocuğumun mutlaka bulunmasını istiyorum. Artık ölüsünü de kabul ediyorum. Ölüsünü bana verin ben kendi topraklarıma götürüp orada ağlayacağım" diye konuştu.

Ne olmuştu?

3 haftayı aşkın süredir yürütülen arama çalışmaları sonucunda Gülistan’a dair bu zamana kadar ulaşılan bilgiler kaybolmadan önce bir polisin oğlu olan erkek arkadaşı Zainal Abarokov ile bir kafenin önünde görüştüğü ve daha sonra üniversite aracına bindiği MOBESE kamerası kayıtları ile Sarı Saltuk Köprüsü üzerinde bulunan kendisine ait hastane reçetesi ile kaleme aldığı bir not bulunmuştu.

Bulunan notun intihar notu olarak servis edilmesinden sonra ailesi tarafından yalanlanmış, aile, “intihar” diye paylaşılan notun derse geç kalma karşılığında 5 TL alan hocasını şikayet eden kızlarının kaleme aldığı ikinci bir dilekçe olduğunu belirtmişti.

Su altından çıkarılan dilekçede “Bize baskı yarattığını dile getirdiğimiz takdirde… Durumu hala bizi ve arkadaşlarımızın kişiselleştirmesi bize ayrı bir baskı oluşturmaktadır. Ayrıca dilekçemizde belirttiğimiz gibi alanımızın dersinde verim alamamaktayız. Bu konuda kale alınmıyoruz…” ifadeleri yer alıyordu.