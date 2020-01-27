Gülistan Doku 23 gündür kayıp | Ailesinin okul yönetimine ait olduğunu belirttiği dilekçe örneği ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Gülistan Doku'dan 23 gündür haber alınamıyor. Doku ailesinin sudan çıktığını belirttiği Gülistan Doku'nun okul yönetimine yazmış olduğu dilekçenin örneği ortaya çıktı.

Birgün'den Erk Acarer'in haberine göre, dilekçede, "Kaale alınmamaktayız. Psikolojik olarak üzerimizde baskı yaratılıyor. Okulumuzdaki, arkadaşlarımızın bize karşı kışkırtılması ayrıca bir baskı yaratıyor. Dilekçelerimiz dikkate alınmıyor. Alanımızın derslerinden faydalanamıyoruz…” yer alıyor.

Aile, C.A. isimli bir öğretim görevlisinin derse geç kalan öğrencilerden 5 TL topladığı yönündeki şikâyet ve iddiaların üzerinde durulması gerektiğini de söylerken, Doku ile ilgili yurt ve okul yönetiminin kesin bilgi ve belgelerin kendileri ile paylaşılmasını da istiyor.

3’üncü haftayı geride bırakan arama çalışmalarında bugüne kadar Dinar Köprüsü’nde kardeşine ait olduğu iddia edilen bir makas bulunmuştu. Kayıp ihbarı yapıldığı 6 Ocak 16.26’da ise Doku’nun arkadaşı Abakarov ile 4 saniyelik arama kaydı yaptığı anlaşılmıştı. Öte yandan Doku'nun öğrenim gördüğü Munzur Üniversitesi ve kaldığı yurda ilişkin şaibeler de bulunuyor. 2 öğrencinin intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülüyor. Okulda sadece öğrencilere değil, öğretim görevlilerine de baskılar yaptığı aktarılanlar arasında. Ayrıca yurt ve okul çevresinde kadın öğrencilere yönelik bir istismar ağı kurulduğu iddia ediliyor.