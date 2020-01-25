Gülistan Doku 21 gündür kayıp | Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 21 gündür haber alınamıyor.

Türkiye’nin farklı illerinden 70 dalgıç, 11 bot ve su altı görüntüleme cihazları ile çalışmalar devam ederken, dün (24 Ocak) Denizli’den de 4 dalgıç, 2 teknik personel, 2 araç ve 1 bot sevk edildi. Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için 3 derece olan Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada 21 gündür arama çalışmaları devam ediyor.

Uzun Çayır Baraj Gölü'nde 11 bot, ROV ve sonar cihazının yanı sıra 70 kurbağa adamla devam eden arama çalışmaları Gülistan Doku'nun ailesi ve çok sayıda yakını da takip ediyor. Uzun Çayır Baraj Gölü’nde 750 bin metrekarelik alanda 100 kişilik ekiple devam eden çalışmalara, jandarma ve emniyet birimleri ise karadan destek vermeye devam ediyor

Yapılan araştırmalar sonunda üniversiteli genç kadının cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlenmişti. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. İlerleyen günlerde Gülistan Doku'nun, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp üniversiteli Gülistan Doku'nun son görüldüğü noktada, o anlarda yoldan çift yönlü geçen tüm araçlar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlendi. Sürücüler ile bütün yolcuların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Emniyet birimlerinin şu ana kadar 80 aracın sürücüleriyle birlikte toplam 140 kişinin ifadesinin alındığı belirtildi.

Ne olmuştu?

2 haftayı aşkın süredir yürütülen arama çalışmaları sonucunda Gülistan’a dair bu zamana kadar ulaşılan bilgiler kaybolmadan önce bir polisin oğlu olan erkek arkadaşı Zainal Abarokov ile bir kafenin önünde görüştüğü ve daha sonra üniversite aracına bindiği MOBESE kamerası kayıtları ile Sarı Saltuk Köprüsü üzerinde bulunan kendisine ait hastane reçetesi ile kaleme aldığı bir not bulunmuştu.

Bulunan notun intihar notu olarak servis edilmesinden sonra ailesi tarafından yalanlanmış, aile, “intihar” diye paylaşılan notun derse geç kalma karşılığında 5 TL alan hocasını şikayet eden kızlarının kaleme aldığı ikinci bir dilekçe olduğunu belirtmişti.

Su altından çıkarılan dilekçede “Bize baskı yarattığını dile getirdiğimiz takdirde… Durumu hala bizi ve arkadaşlarımızın kişiselleştirmesi bize ayrı bir baskı oluşturmaktadır. Ayrıca dilekçemizde belirttiğimiz gibi alanımızın dersinde verim alamamaktayız. Bu konuda kale alınmıyoruz…” ifadeleri yer alıyordu.