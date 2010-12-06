-GÜL: İSRAİL YENİ YERLEŞİM YERİ YAPMAMALI ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail ile Filistin arasında Eylül ayında başlayan barış görüşmelerinin devam etmesi için İsrail'in yeni yerleşim yerleri yapmaktan vazgeçmesinin ve olumlu havaya girmesinin elzem olduğunu söyledi. Gül, çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Abbas'ı bu yıl içinde üçüncü kez Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, Abbas'ın dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla bugün de kendisiyle görüşmeler yaptığını anlattı. Görüşmelerde Ortadoğu barış sürecinin içinde bulunduğu kritik süreci değerlendirdiklerini bildiren Gül, Abbas'ın sürece ilişkin birinci elden geniş bilgi verdiğini ve istişarelerde bulunduklarını kaydetti. Gül, Mahmud Abbas'ın barış görüşmelerine ilişkin son gelişmeler ve Filistin'de ulusal bütünlüğün sağlanmasına ilişkin bilgilendirme yaptığını da ifade etti. Ortadoğu'da arzu edilen barışın tesis edilmesi için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu: ''Eylülde başlayan barış görüşmelerini kuvvetli şekilde desteklediğimizi açıklamıştık. Barış görüşmelerinin devam etmesi için İsrail'in yeni yerleşim yerlerinden, evlerin yıkımından vazgeçmesi ve olumlu havaya girmesi elzemdir. Kudüs'ün statüsüne çok dikkat etmek gerekir. Binlerce yıl farklı dinleri bünyesinde oluşturan Kudüs'ün kimliğini ve kültürünü değiştirici çalışmalardan bir an evvel vazgeçmek gerekmektedir. Gazze'deki bir buçuk milyon insanın hayat şartlarının iyileştirilmesi için ablukanın kaldırılması, yardımların kolay ulaşması için İsrail'in yeni politika tayin etmesi gerekiyor. Türkiye'nin Filistin'le yakın işbirliği ve dayanışması sürecek, Türkiye ve Türk halkı bağımsız Filistin devleti için her türlü desteği vermeye, sosyal ve ekonomik yardımlara devam edecek.'' -''BREZİLYA VE ARJANTİN'İN TANIMASI MEMNUNİYET VERİCİ''- Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gül, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun İsrailli yetkililerle Cenevre'de yaptığı görüşmelere ilişkin bir soru üzerine, görüşmelerin ''teknik seviyede'' gerçekleştirildiğini ifade etti. Gül, ''İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye'nin beklentileri açıktır'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Filistin devletinin tanınmasına yönelik çalışmalara Türkiye'nin destek verip vermeyeceği ve bu desteğin nasıl olacağına yönelik soruyu yanıtlarken, Türkiye'nin Filistin devletini daha önce tanıdığını anımsattı. Brezilya ve Arjantin'in Filistin devletini tanımasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Gül, ''Ortada bir Filistin devleti gerçeği var. Bağımsız Filistin devletini bizim tanıdığımız gibi herkesin tanımasını bekleriz. Nihai amaç; bağımsız bir Filistin devleti kendi toprakları üzerinde kurulacaktır ve yaşayacaktır. Bu fikrimizi herkesle paylaşıyoruz ve teşvik ediyoruz'' diye konuştu.