T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gül için ödül hazırlandı AHLAT (A.A) ? 18.08.2011

18 Ağustos 2011 17:30

-Gül için ödül hazırlandı AHLAT (A.A) – 18.08.2011 - Bitlis'in Ahlat ilçe Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, 23-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması Şenlikleri'nde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ödül vermek istediklerini söyledi. Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün ilçeyi himayesi altına aldığını, Ahlat'a olan ilgisi ve alakası nedeniyle, kendisine, Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması Şenliklerinde, ''Kubbet-ül İslam Ahlat'' (İslamın Kubbesi) ödülünü vereceklerini duyurdu. Ahlat'ın İslam alemi için önemli bir yerleşim yeri olduğunu kaydeden Çoban, şunları dile getirdi: ''Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül adına, 'Kubbet-ül İslam Ahlat' ödülünü hazırladık. Cumhurbaşkanımızın şenliklerimize kesin katılımı şu an için belli değil ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayesinde olan bu şenliklere, mutlaka katılmasını arzu ediyoruz. Eğer iştirak ederlerse kendisine hazırladığımız ödülü takdim edeceğiz. Şenliklerimize katılamazsa Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri aracılığıyla kendisine ödülü ulaştıracağız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24