-Gül için ödül hazırlandı AHLAT (A.A) – 18.08.2011 - Bitlis'in Ahlat ilçe Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, 23-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması Şenlikleri'nde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ödül vermek istediklerini söyledi. Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün ilçeyi himayesi altına aldığını, Ahlat'a olan ilgisi ve alakası nedeniyle, kendisine, Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması Şenliklerinde, ''Kubbet-ül İslam Ahlat'' (İslamın Kubbesi) ödülünü vereceklerini duyurdu. Ahlat'ın İslam alemi için önemli bir yerleşim yeri olduğunu kaydeden Çoban, şunları dile getirdi: ''Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül adına, 'Kubbet-ül İslam Ahlat' ödülünü hazırladık. Cumhurbaşkanımızın şenliklerimize kesin katılımı şu an için belli değil ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayesinde olan bu şenliklere, mutlaka katılmasını arzu ediyoruz. Eğer iştirak ederlerse kendisine hazırladığımız ödülü takdim edeceğiz. Şenliklerimize katılamazsa Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri aracılığıyla kendisine ödülü ulaştıracağız.''