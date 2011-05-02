-GÜL: HERKESE İBRET OLMALI ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, El Kaide Lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle ilgili ''Bu şunu gösteriyor; teröristler ve terör örgütlerinin başlarının sonu, eninde sonunda canlı veya cansız ele geçirilmektir. Dünyanın en tehlikeli ve sofistike başının da bu şekilde ele geçirilmiş olması, herkese ibret vesilesi olmalı. Büyük memnuniyetle karşılıyorum'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Viyana'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''El Kaide Lideri Ladin öldürüldü, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerikan yönetimiyle bu konuda temasınız oldu mu?'' sorusu üzerine, Gül, ''Bu şunu gösteriyor; teröristler ve terör örgütlerinin başlarının sonu, eninde sonunda canlı veya cansız şekilde ele geçirilmektir. Dünyanın en tehlikeli ve sofistike bu anlamda terör örgütünün başının da bu şekilde ele geçirilmiş olması, herkese ibret vesilesi olmalı. Büyük memnuniyetle karşılıyorum'' diye konuştu.