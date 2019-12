-Gül: Herkes Van'ın yanında ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, depremin ardından herkesin Van'ın yanında olduğunu belirterek, ''Bu, büyük bir millet olduğumuzu, kardeşlik duygularımızın bazılarının zannettiği gibi zayıflamadığını, daima güçlü olduğunu gösterme açısından da iftihar edeceğimiz bir gösterge olmuştur'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Hürriyet Daily News Gazetesi'nin Rixos Otel'de düzenlenen 50. yıl resepsiyonuna katıldı. Türkçe yayımlanan az sayıdaki gazetenin 50 yılını doldurduğunu ifade eden Gül, İngilizce olarak 50 yıldır Türkiye'de bir gazetenin sürekli yayın yapmasının olağanüstü olduğunu vurguladı. Türkiye'de ikinci bir dil olmadığını, yabancı bir dilin ancak sonradan öğrenildiğini belirten Gül, ''Türkiye ile ilgili olup bitenleri dünya bizim gözümüzden görmüyor. Türkiye'de olup bitenleri, çevresinde olup bitenleri Türklerin gözünden dünyaya ulaştırmanın yolu İngilizce bir gazete, dergi ya da raporlarla mümkün'' diye konuştu. Türkiye'de yaşananları genelde yabancı gazetelerin Türkiye'deki temsilcilerinin yorumladığını, yazdığını ifade eden Gül, Türkiye'de İngilizce ve başka dillerde yayınlar yapılmasını hep desteklediğini ve teşvik ettiğini söyledi. Gül, ''Bütün arzum bizim gözümüzden bilsinler Türkiye'de neler oluyor. Bölgemizde neler oluyor, bizim gözümüzden değerlendirsinler. Daily News, bunu da ilk günden beri yapan önemli bir gazete, önemli bir kaynak. Sadece diplomatların değil, herkesin takip ettiği önemli bir kaynak'' dedi. Gazeteye geçmişinden bu yana emeği olanları kutlayan Gül, Doğan Grubu'nun önemli bir fedakarlık gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, gazetenin ekonomik getirisinden çok manevi değerinin önemli olduğunun altını çizerek, ''Buna katlanmak ancak büyük kuruluşların yapabileceği bir şey. O bakımdan bu gazetenin yaşatılması önemli'' diye konuştu. Türkiye'de olup bitenlerin dünya tarafından dikkatle izlendiğine dikkati çeken Gül, ''Türkiye'nin başarıları dikkatle izleniyor. Türkiye çevresine ilham kaynağı olduğu gibi uzak çevresinde de büyük bir heyecan uyandırıyor ve takip edilmeye değer, takip edilecek bir ülke'' dedi. -Van'daki deprem- Van'da yaşanan depremle ilgili duygu ve düşüncelerini de paylaşan Gül, 10 sene önce yaşanan Marmara depreminden önemli dersler çıkarıldığını, kuralların, inşaat standartlarının ve denetleme mekanizmalarının değiştirildiğini, kurtarma ekiplerinin kapasitesinin artırıldığını ifade etti. Kurtarma ekiplerinin Van depreminden sonra canla başla çalışarak birçok kişiyi enkaz altından çıkardığına işaret eden Gül, çok sayıda vatandaşın da depremde yaşamını yitirdiğini söyledi. Gül, kayıp sayısının daha da artmamasına dair ümidini dile getirdi. Gül, şöyle konuştu: ''Böyle bir acıdan şöyle bir gerçek de ortaya çıktı. Türkiye her şeyi unuttu, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle tek bir vücut oldu ve herkes yardım seferberliğine girdi. Yardım seferberliğine basın yayın kuruluşlarının da katılması beni gerçekten büyük bir memnuniyete sevk etti. Televizyon kanalları ortak yayın yapacak ve yardım çağrısında bulunacak. Kendilerini tebrik ediyorum ve bütün vatandaşlarımı yardım kampanyalarına katılmaya davet ediyorum. Van'daki vatandaşlarımız şunu görecek ki kimse yalnız değildir. Kara gün söz konusu olduğunda herkes onların yanındadır. Güzel günlerde de herkesin beraber olmasını arzu ederim. Kara gün olunca birleşiyoruz, her şeyi bir kenara koyuyoruz ve oraya koşuyoruz. Herkes Van'ın yanında. Bu, büyük bir millet olduğumuzu, kardeşlik duygularımızın bazılarının zannettiği gibi zayıflamadığını, daima güçlü olduğunu gösterme açısından da iftihar edeceğimiz bir gösterge olmuştur. Cuma günü Van'a gideceğim, bizzat orada bulunacağım. İlk günlerde özellikle gitmedim. Çünkü ilk günlerde gitmemiz oradaki görevlileri işinden alıkoyuyor. Halbuki ilk günlerde her saniye, her dakika önemli. Herkes görevini elinden geldiği kadar koşturarak yaptı. Bundan sonra muhakkak yapılacaklar vardır. Çeşitli aksaklıkların olduğu ortaya çıkıyor. Onların da en kısa sürede kapatılması gerekiyor. Bununla ilgili eminim ki devletin yetkili organları gerekli tedbirleri aldılar. Ben de buradan talimatlarımı verdim. Yapılanları anlattılar. Yapılanlardan gurur duydum.'' Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Daily News'ün yayın hayatındaki önemli sayılarından oluşan arşiv sergisini gezdi. Gül, ayrıca, Kılıçdaroğlu ile bir süre sohbet etti.