Gülhane'de otelde yangın

Sirkeci'de bir otelin çatı katında yapılan tadilat sırasında çıkan yangın daha önceden otel olarak kullanılan boş ahşap binanın çatı katına da sıçradı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Tramvay seferleri Sultanahmet durağından itibaren Kabataş istikametine bir süre durdu.

Eminönü'nde saat 18.00 sıralarında Gülhane Tramvay Durağı karşısında bulunan bir otelin çatı katında yapılan tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın daha önceden otel olarak kullanılan 4 katlı boş ahşap binanın çatı katına da sıçradı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatı yangınına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri binanın çatısına bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle Tramvay seferleri Bağcılar istikametinde bir aksama yaşanmazken Kabataş istikametinde Sultanahmet tramvay durağından itibaren Kabataş istikametine bir süre seferler yapılamadı.

Yangın nedeniyle daha önce otel olarak kullanılan ahşap binanın çatısından maddi hasar medyana geldi. (DHA)