T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gülhane'de otelde yangın

Gülhane'de bir otelde çıkan yangın nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı

11 Ekim 2017 22:14

Sirkeci'de bir otelin çatı katında yapılan tadilat sırasında çıkan yangın daha önceden otel olarak kullanılan boş ahşap binanın çatı katına da sıçradı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Tramvay seferleri Sultanahmet durağından itibaren Kabataş istikametine bir süre durdu.

Eminönü'nde saat 18.00 sıralarında Gülhane Tramvay Durağı karşısında bulunan bir otelin çatı katında yapılan tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın daha önceden otel olarak kullanılan 4 katlı boş ahşap binanın çatı katına da sıçradı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatı yangınına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri binanın çatısına bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle Tramvay seferleri Bağcılar istikametinde bir aksama yaşanmazken Kabataş istikametinde Sultanahmet tramvay durağından itibaren Kabataş istikametine bir süre seferler yapılamadı.

Yangın nedeniyle daha önce otel olarak kullanılan ahşap binanın çatısından maddi hasar medyana geldi. (DHA)

ETİKETLER

gülhaneotelyangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24