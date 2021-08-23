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Gülgün Feyman, "Bağımsız Afganistan’ı tanımayanı da tanımıyoruz" diyen Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden istifa etti

Gülgün Feyman, Vatan Partisi'nin yayın organı Ulusal Kanal'daki görevinden temmuz ayında ayrılmıştı

23 Ağustos 2021 12:07

Afganistan'da Taliban'a destek veren Vatan Partisi'nin yayın organı Ulusal Kanal'daki görevinden temmuz ayında ayrılan Gülgün Feyman, Taliban'a destek açıklamasında bulunan Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden de istifa ettiğini duyurdu.

İstifasına sosyal medya hesabından duyuran Feyman  “An itibari ile Atatürk'ün kızı ve varisi olarak Cumhuriyet Kadınları derneğinden bir Cumhuriyet kadını olarak istifa ettim. Kamuoyuna sunarım. Saygılar” paylaşımını yaptı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin açıklamasında "Bazı kadın örgütlerinin bir araya gelerek savurdukları 'Taliban’ı tanımıyoruz, Taliban’ı tanıyanı da tanımıyoruz' sloganına karşı 'Bağımsız Afganistan’ı tanıyoruz, Bağımsız Afganistan’ı tanımayanı da tanımıyoruz' denilmişti.

Açıklamada Taliban'ın ülkeyi şeriatla yönetilecek olması "Bağımsızlık, gerçek uygarlığa kavuşmanın ön şartıdır. Afganistan'da olan budur. Taliban'ın şeriat rejimiyle yönetecek olması bu gerçeği değiştirmiyor" diye değerlendirilmişti.

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