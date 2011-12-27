Gülferi'den özür geldi

T24-

Gülferi ne demişti

Hürriyet'in haberine göre, Ersin Korkut, evde çekilen samimi fotoğraflarının basına yansımasına sert sözlerle tepki gösteren Gülferi Sarıgül’ün kendisinden özür dilediğini söyledi. Korkut, “Gülferi benim bir yıllık arkadaşım. Sevgili değiliz. Beraber çekildiğimiz fotoğrafları Twitter’a koymuş, gazetelerde sevgili olduğumuz yazılınca ‘Neden fotoğrafları Twitter’a koydun’ diye sordum, özür diledi. Kendince şaka yapmış. Çıkan haberlerden sonra aradı, yine özür diledi. Benim Twitter hesabım yok. Zaten okumam var ama yazmam yoktur. Bunu neden memleket meselesi haline getiriyorlar, anlamıyorum. Bundan sonra kimseyle fotoğraf çektirmeyelim o zaman” dedi.Gülferi Sarıgül, Ersin Korkut’la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelince “Ersin’le sevgili olmaktansa kendimi Boğaz köprüsünden aşağı atarım. Sonuçta kültür seviyelerimiz belli. Benim eski sevgilim de oyuncu, gayet yanıma yakışan, Türkiye’nin en yakışıklı adamları arasındaydı. Haberi gördükten sonra beni aradı, ‘Benden sonra kendine bu adamı mı yakıştırdın?’ dedi. Haklı, attan inip eşeğe binmek gibi bir şey bu” demişti.