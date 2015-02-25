Gülfem Saydam Sanver: Obama’nın efsane seçim kampanyasını yapan ekibi getiriyoruz

Siyasi kampanyaların Oscar’ı olarak kabul edilen 'Pollie Ödülü'nü kazanan Siyasal İletişim Danışmanı Gülfem Saydam Sanver, 6 Mart'ta yapılacak olan 'Hedef: Hedef Kitle' konferansına, ABD Başkanı Barack Obama'nın seçim kampanyasını gerçekleştirilen ekibin geleceğini, düzenlenecek konferansın genel seçimler öncesinde milletvekili aday adaylarına ilham olabileceğini söyledi.

6 Mart'ta İstanbul Ritz Carlton Oteli'nde düzenlenecek etkinliğe, Barack Obama'nın 2012 Başkanlık Seçimleri ulusal saha direktörü görevini yürüten Jeremy Bird, Bill Clinton'ın batı eyaletleri kampanya sorumlusu ve Barack Obama'nın Denver/Colorado anketörü Rick Ridder, uluslararası ödüllü anketör Joannie Braden, Obama'nın 2012 Dijital Kampanya Direktörü Teddy Goff, Twitter'ın Asya Direktörü Peter Greenberger ve siyasal iletişim uzmanları katılacak.

DHA'nın haberine göre, Barack Obama’ya sosyal medyada "digital başkan" unvanını kazandıran Dijital Kampanya Direktörü Teddy Goff’un internet üzerinden 690 milyon dolar ve 1 milyon kayıtlı seçmen topladığını anlatan Saydan, “Dünyanın en fazla beğenilen Facebook bildirisi, dünyanın en fazla izlenen Youtube videosu, en fazla retweet edilen Tweetlerini atmış bir kişi. Bize yaptığı işin teknik arka yapısını anlatacak” dedi.

Konuklar arasında 2012 başkanlık seçimleri sırasında Obama’nın ulusal saha direktörü görevini yürüten Jeremy Bird'ün de bulunduğunu belirten Saydan, Bird’ün 2.2 milyon gönüllüyle dünyanın en büyük gönüllü organizasyonu oluşturduğunu söyledi ve "Jeremy Bird Digital dünyada kurguladığınız mesajın sahaya nasıl bozulmadan verilmesi gerektiğini örneklerle anlatacak” dedi.

Obama'nın Denver/Colorado anketörü Rick Ridder ile uluslararası ödüllü anketör Joannie Braden’ın da konuşmacılar arasında olduğunu vurgulayan Saydan, katılımcıların siyasetçi olmadığının altını çizerek, “Bize siyaset anlatmayacaklar. Kurguladıkları stratejilerin teknik altyapısını anlatacaklar. Neden o tweet en fazla retweet edildi, neden bu video bu kadar izlendi, doğru stratejiler seçmen kazandırıyorsa müşteri de kazandırabilir mi gibi ipuçları verecek” diye konuştu.

'Genel seçimler öncesinde aday adayları ilham alabilir'

Saydan, konferansa pazarlama dünyasının yanı sıra siyasi partilerin ve aday adaylarının ilgi göstereceğini tahmin ettiklerini belirtti. Genel seçimler öncesinde konferanstan milletvekili aday adaylarının da ilham alabileceğini belirten Saydan, “Aday adaylarının kampanyalarının başlangıcı. Daha da geç olmadan, süreç ilerlemeden kampanyalarının en başındayken buraya gelip ilham almaları, taktik almalarının kendileri açısından çok yol gösterici olacağını düşünüyorum” dedi.

Konferansa katılmak isteyenler hedefhedefkitle.com adresinden bilgi alabiliyorlar.

Gülfem Saydam Sanver, siyasi kampanyaların Oscar'ını kazandı

Konferans komitesi başkanlığını yürüten Gülfem Saydan Sanver, 2014 Yerel Seçimlerinde Sarıyer Belediyesi ile yürüttüğü seçim kampanyası ile Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği tarafından verilen ve siyasi kampanyaların Oscar’ı olarak kabul edilen "Pollie Ödülü"nü kazandı. Türkiye’den ilk kez bu ödülü kucaklayan Saydan, Sorbonne Üniversitesi’nde siyasal iletişim üzerine doktora yaptı. Saydan, aynı zamanda Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği’nin (IAPC) yönetim kurulu üyeliğini yürütüyor.