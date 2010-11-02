-GÜL: ''EYLEMSİZLİK UMARIM SÜREKLİ OLUR'' OSMANİYE (A.A) - 02.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, terör örgütü PKK'nın eylemsizlik kararına ilişkin, ''Silahın bırakılması, ümit ederimki bunlar sürekli olur ve herkes bu yanlıştan vazgeçer'' dedi. Gül Osmaniye'de yaptğı konuşmada, ''Terör söz konusu olduğunda herkesin birlik beraberlik içerisinde sağlam bir duruş sergilemesi gerekmektedir'' dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyon tartışmalarına ilişkin olarak da, ''Bayramı kutladık biliyorsunuz, şimdi geleceğe bakmak gerekir'' dedi.