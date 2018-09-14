Gülerek girdiği doğumhaneden cenazesi çıktı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, üçüncü çocuğuna hamile olan Şehriban Hayda\'nın (33), büyük bir sevinçle girdiği doğumhaneden cenazesi çıktı. Kan kaybına bağlı kalp krizinden öldüğü açıklanan Şehriban Hayda\'nın dünyaya getirdiği erkek bebeğe, çok sevdiği dizi karakteri \'Ertuğrul\'un adı verildi. Eşinin ölümünde ihmal olduğunu öne süren Mustafa Hayda, hastane ve doğuma giren doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

​Antalya\'da Kepez ilçesinde yaşayan Mustafa-Şehriban Hayda çiftinin üçüncü çocukları için bekledikleri heyecan, acıya dönüştü. Seramik ustası Mustafa Hayda (36), 23 Temmuz\'da öğle saatlerinde eşinden gelen telefonla evine koştu. 9 aylık hamile eşinin doğum sancılarının başladığını gören Hayda, eşi ile Kepez Devlet Hastanesi\'nin yolunu tuttu. Üçüncü erkek çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen çift, hastanenin ikinci katına asansörle çıkmak istedi, ancak asansör bozulunca çift yürüyerek doğumhaneye girdi. Hayda çiftinin asansörde başlayan şansızlığı doğumhanede de devam etti. Sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getiren Şehriban Hayda, bebeğini kucağına alamadan yaşamını yitirdi. Hayda\'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemlerinin ardından Kurşunlu Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

\'GÜLEREK DOĞUMA GİRDİ\'

İki erkek çocuğunun daha olduğunu belirten Mustafa Hayda, eşinin gülerek ve heyecanla saat 14.00 sıralarında doğumhaneye girdiğini söyledi. Saat 19.30\'da doğumun gerçekleştiğini ve eşinin sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiğini haberini aldığını dile getiren Hayda, sevincini yakınlarına mesaj çekerek paylaştığını anlattı. Ancak eşinden bir süre daha haber alamadığını belirten Hayda, \"Endişelenmeye başladım. Sonra ölüm haberi geldi. Doktorların söylediğine göre, doğum olduktan sonra hızla kan kaybı olmuş. Kanama bir türlü durmayınca da eşim kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş\" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ölüm haberine inanmak istemediğini vurgulayan Mustafa Hayda, “Güle oynaya doğumhaneye gönderdik. Başka hastanede doğum yapmasını istememe rağmen ısrarla burayı istedi. Ben düzenli olarak Kızılay\'a kan bağışında bulunurken, eşim kan kaybından yaşamını yitirdi. Savcılığa ihmal olduğuna yönelik suç duyurusunda bulundum. Otopsi raporunu bekliyoruz. Eğer eşimi sezaryen doğuma almış olsalardı, bence sonuç böyle olmazdı. Hatta doğumdan bir hafta önce doktor doğumun sezaryenle olacağını söylemişti. Ama doğum yapacağı gün normal doğuma karar vermişler\" diye konuştu.

Mustafa Hayda, yeni doğan bebeklerine eşinin izlediği bir dizi film nedeniyle \'Ertuğrul\' ismini vermek istediğini, kendisinin de eşinin bu arzusunu yerine getirdiğini kaydetti. Annesiz kalan minik Ertuğrul\'a, Mustafa Hayda\'nın annesi bakıyor.

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