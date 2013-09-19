Güler'e 'çıplak arama'yı sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 11 Ağustos'ta İstanbul Kadıköy-Moda'da gerçekleştirilen gösterilerde gözaltına alınan kadınlara çıplak arama yapıldığı iddialarını İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu.

Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle;

"Hatay’da gerçekleştirilen protesto eylemleri sırasında öldürülen Ahmet Atakan için 11 Ağustos’ta İstanbul Kadıköy-Moda’da gerçekleştirilen gösterilerde gözaltına alınan kadınların taciz edildiği bilgisi basına yansımıştır. Müdahale sırasında yaralananların ilk tedavilerinin yapıldığı Süreyya Operası ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki revirlere de giren kolluk güçleri çok sayıda yurttaşı darp etti. Avukat Zehra Özdemir, basına verdiği beyanatta olaylar sırasında gözaltına alınan iki kadına karakolda çıplak arama yapıldığını ifade ederek şunları söylemiştir: 'Polis merkezine gittiğimizde polisler sadece gözetim altındalar, vekil olamazsınız diyerek bizi içeri sokmadılar. Bizi geri püskürtmekle tehdit ettiler. Gözaltı değil gözetim altındalar dedikleri insanlara çıplak arama yapıldı.'

Bu bağlamda;

1- Gözaltı veya gözetim altında tutulan kadınlara çıplak arama yapılmış mıdır? Bunun hukukî dayanağı nedir?

2- Gözaltında çıplak arama, insan onurunu zedeleyen, ayrıca tacizi gerekçelendiren bir uygulamadır. Bu uygulama keyfi olarak mı yoksa sizden giden emirle mi yapılmaktadır?

3- Gözaltına alınan her yurttaş çıplak aramaya tabi tutulmakta mıdır? Bu uygulama kadınlara özellikle mi yapılmaktadır?

4- Gözaltı sırasında tacize uğradığını ifade eden yurttaşların şikâyetlerini değerlendiriyor musunuz?

5- Gezi olaylarından bu yana kaç kolluk mensubu hakkında gözaltında taciz, işkence ve kötü muameleden ötürü adli ve idari soruşturma açılmıştır?

6- Gezi olayları sırasında 'Orantısız güç' kullandığı gerekçesiyle sorumlu kolluk mensuplarının soruşturulup cezalandırılacağına dair hükümetten gelen açıklamalar vardı. Bu konuda herhangi bir adım atıldı mı? Kaç kolluk mensubu hakkında idari ve adli soruşturma açıldı; bunlar nasıl neticelendi?"