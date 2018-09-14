Gülerce: Yeni yürütme sisteminin geleceği İstanbul'daki sonuca bağlı

Bir dönem Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen'e en yakın isimlerden biri olan, Star yazarı Hüseyin Gülerce Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler hakkında değerlendirmede bulundu. Gülerce, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, yani yeni yürütme sisteminin geleceği İstanbul’daki sonuca bağlıdır" dedi.

Diğer partiler için de İstanbul'un önemine dikkati çeken Gülerce'nin "2019’da İstanbul" başlığıyla (14 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde İstanbul, tek başına, 24 Haziran seçimlerindeki kadar tarihî etkiye, değere sahiptir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, yani yeni yürütme sisteminin geleceği İstanbul’daki sonuca bağlıdır.

Cumhur İttifakı’nın kalıcılığı yine İstanbul’a bağlıdır.

CHP açısından da İstanbul, Kılıçdaroğlu’nun ayakta kalma ya da yıkılma yeridir.

Sağ olsun, basireti, feraseti ve dava adamlığı ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bu konuda tam zamanında sağduyulu ikaz vazifesini yaptı.

15 Temmuz 2016’daki milli uyanışın, şanlı direnişin ruhu zedelenmemeli, millet ve devletçe elde edilen kazanımlar heder edilmemelidir.

Varlığımıza ve vatanımıza yönelik saldırı çok büyüktür. Yoksa NATO’da müttefikimiz, sözde stratejik ortağımız ABD’nin Suriye’de bir PKK devleti kurulması için teröristlere tam 18 bin TIR, 5 bin kargo uçağı ile silah vermesini nasıl açıklayabiliriz?

Avrupa’nın, PKK ve FETÖ hainlerini himaye etmesini, darbecilere vatandaşlık vermelerini, NATO’da yuvalanmış FETÖ’cü üniformalıların yeni darbe planları yapmalarına imkân tanımalarını nasıl izah edebiliriz.

Ne yapıp edip 15 Temmuz’da başaramadıklarını tekrar deneyeceklerdir. Nitekim 24 Haziran’da CHP’nin HDP’yi desteklemesi ile HDP’ye barajı aştırıp, 15 Temmuz’da başlayan büyük yürüyüşü sekteye uğratmayı denediler.

Bu oyunu, MHP’nin seçim sonrası Cumhur İttifakı’nın devam ettiğini açıklaması bozmuştur.

Şimdi seçim zemininde son denemelerini yapacaklar.

Suriye üzerinden tezgâhlayacakları provokasyonlarla, bu seçimlerin kaderi ile oynamayı hesap ettikleri sır değil.

Bu açıdan 31 Mart’taki yerel seçimler, “belediye hizmetleri kimin emanetine bırakılacak?” sorusunun çok ötesindedir.

Sembol şehir İstanbul’dur.

Ankara’da 2014 seçimlerinde AK Parti: % 44,9… CHP: %43,8… MHP: %7,8… Büyük Birlik Partisi: % 1,3… HDP: % 0,9… Saadet Partisi: %0,5 oranında oy aldı.

Fark az gibi görünse de MHP ve BBP’nin, gönülden destekleyeceği bir aday sayesinde AK Parti Ankara’da rahat bir seçim kazanacaktır.

2014’ün İstanbul sonuçları şöyleydi:

AK Parti: % 47,9… CHP: % 40,1… HDP: % 4,8… MHP: % 4… SP: % 1,4… BBP: % 0,6.

Bu tabloya göre Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı üzerinde anlaşması durumunda İstanbul’da da sıkıntı yok.

Bir önemli nokta daha var. İyi Parti 2014’te yoktu. AK Parti’ye muhalif olanlar CHP’ye oy verdiler. Ancak 24 Haziran seçim sonuçları ve İyi Parti’de yaşananlar, bu oyların önemli bir kısmının Cumhur İttifakı adayına yöneleceği kanaatini güçlendiriyor.

Henüz Sayın Erdoğan ile Sayın Bahçeli, ittifak konusunda görüşmediler.

Elbette Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tahkimi, kalıcılığı ve Cumhur İttifakı’nın yarınlarımız adına önemini en iyi onlar biliyorlar.

Doğruyu yapacaklarına inanıyoruz, onlara güveniyoruz.

CHP’ye gelince, Muharrem İnce’nin İstanbul için göz kırpması Kılıçdaroğlu’nu etkilemeyecektir. 24 Haziran’dan 66 gün sonra yapılan seçim değerlendirmesine çağrılmayan İnce, açıkça dışlanmıştır. Son olarak çıktığı TV programında izlerken haline üzülmemek elde değildi. Hala, belediye başkan adaylarının değerlendirilmesinde kendisinin fikrinin sorulabileceğini zannediyor…

CHP’nin İstanbul hesabında- bazıları AK Parti karşıtlığı ile çok arzu etseler de- Muharrem İnce yok.

CHP, asıl HDP oylarını getirecek hesaplar peşinde. Bunun için de ittifak değil, HDP ile perde gerisinde pazarlıklar yapacaklardır.

Bizim inancımız tam; yine Cumhur İttifakı, diriliş ruhu kazanacak…



