Gülerce: AK Parti'yi ikaz doğru değil

Bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Star yazarı Hüseyin Gülerce, ekonomik gerekçeler nedeniyle AKP'nin yerel seçimde başarısız olacağı söyleyen kalemlere tepkili. Gülerce, "Muhalefet ittifakının bu en önemli argümanını dillendirmek, AK Parti’yi ikaz sadedinde yapılsa bile yine doğru değil" dedi.

Hükümete yakın yazarlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle 31 Mart 2019'da yapılacak seçimde AKP'nin oy kaybedeceğine ilişkin olarak yazılar kaleme almıştı.

Bugünkü "AK Parti endişelenmeli mi?" başlığıyla (29 Kasım 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

...AK Parti’yi hep desteklemiş kalemler bile maalesef, ekonomik sıkıntıların bu seçimlerde AK Parti’nin başarısını olumsuz etkileyeceğine dair endişeleri dile getiriyorlar.

Muhalefet ittifakının bu en önemli argümanını dillendirmek, AK Parti’yi ikaz sadedinde yapılsa bile yine doğru değil. Herhalde bu husus, başta Sayın Erdoğan, AK Parti yönetimi tarafından göz ardı ediliyor değil.

15 Temmuz’un ardından kur/dolar silahı ile açıkça ekonomik saldırıya maruz kaldık. Bunun halk nezdinde doğurduğu sıkıntılar inkâr edilemez. Ama gördük işte yönetim canla başla tedbirler aldı, hala da alıyor.

Yönetim asla inisiyatif kaybetmedi, kaybetmeyecek. Saldırı esaslı ve geniş çaplıydı. Hala da Suriye üzerinden ABD’nin yeni kumpasları, tezgâhları söz konusu.

Seçimlere kadar ekonomik saldırının halkımıza yansıyan sıkıntılarının, hükümet tarafından en hızlı tedbirlerle püskürtüleceğine inanıyorum.

Seçimleri sadece ekonomi etkilemiyor. Muhalefet bundan önceki seçimlerde de hep ekonomi üzerinden yıkıcı propagandalar yaptı. Milletimiz bunlara hiçbir zaman itibar etmedi. En önemli unsur, Erdoğan’a, AK Parti’ye ve Cumhur İttifakına güvenin devam etmesidir. Çok şükür bir güven erozyonu hiç olmadı.