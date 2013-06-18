Güler: Trafiği engellemedikçe 'durmak' serbest

İçişleri Bakanı Muammer Güler, sosyal medya üzerinden suç işlendiğini belirterek 'siber terör yasası' hazırlığında olduklarını söyledi. Güler, 'Twitter üzerinden, Facebook üzerinden, internet üzerinden veya yazılı veya görsel medya üzerinden suç her türlü işlenebilir. Bunun önüne geçilmesi için çeşitli yollar var, bu düzenleme buna yönelik' dedi.

Gezi Parkı operasyonları ile ilgili bilgiler veren Güler, TBMM’de şunları söyledi:

'TEM savcıları ve özel yetkili savcıların talimatıyla 62 kişi gözaltına alındı'

İstanbul’da bugün bir operasyon var. Yasadışı bir örgüte yönelik olarak bir yıldan beri takip ediliyordu. Projeli operasyon dediğimiz, TEM savcılarının ve özel yetkili savcıların talimatıyla yürütülen bir operasyon var. Çeşitli yerlerde aramalar yapıldı. Bir siyasi partinin il ve ilçe teşkilatlarında semt sorumlularına yönelik bir operasyon 62 kişi şu anda gözaltına alındı. Yasadışı örgüt elemanları var. Bu özellikle son Gezi Parkı'yla ilgili protesto eylemlerine de bu örgütün elemanlarının birçoğunun katıldığı, çelik bilyeler, molotof kokteylleri, sis bombaları gibi ele geçirilen unsurlar var, ama diğerleri MLKP örgütüne yönelik operasyon.

'Ankara'da kamu malına zarar verenleri gözaltına aldık'

Ayrıca Ankara’da bugün bir başka operasyon Gezi Parkı olayları nedeniyle yapılan protestolarda kamu mallarına zarar veren, şiddet eylemlerini gerçekleştiren, halkı suç işlemeye teşvik eden ve bu yapılan tespitlerle kimlikleri belirlenen kişilere karşı operasyon yapıldı. Şu anda 23 kişi gözaltında, 3 kişinin daha araması yapılıyor. Ancak Ankara Emniyet müdürümüz olaylardaki tespitlerini sürdürüyor. Savcıların talimatıyla bu yakalamalar devam edecek.

MOBESE ile tespit yapılıyor

Polisin bu konuda yaptığı çeşitli tespitler var. MOBESE kameraları var, diğer kameralar var, basına yansıyan fotoğraflar var. Yerine göre usulünce alınmış mahkeme kararlarına göre yapılan teknik ve fiziki takipler var. Onlara göre yapılan işlemler.

'Sosyal medyayı geliştirmek için hükümetimiz düzenlemler yaptı. Kısıtlama getireceğimizi söylemek haksızlık'

Sosyal medyayı geliştirmek için: İnternet bugün dünyadaki en önemli iletişim ağlarından bir tanesi ve temel özgürlüklerden de bir tanesi. Bizim bu konuda herhangi bir kısıtlamamız söz konusu değil. Gezi olayları sırasında da bu kadar dezenformasyon yapılmasına rağmen, kısıtlamaya yönelik hiçbir işlem yapılmadı. Dünyada 1,5 milyar kullanıcısı var, Türkiye’de 60 milyon internet kullanıcısı var. 30 milyon facebook kullanıcısı var. Biz bunların geliştirilmesi için son 10 yıldır hükümetimiz çok önemli düzenlemeler yaptı. Biz bu özgürlüğün genişletilmesi, yatırımların genişletilmesi anlamında çok tedbir alıyoruz. Geçtiğimiz gün sayın başbakanımız KYK’da öğrencilere 24 saat erişebilir internet dağıtımını yaptılar. Bunlar varken bizim bu konuda kısıtlama getireceğimizi söylemek büyük haksızlık olur.

'Ama...'

Ancak internet üzerinden bir sanal terör uygulanmaya çalışılıyor. Terör örgütlerinin halkı suç işlemeye yöneltmek, galeyana getirmek, isyana teşvik etmek, ayrıca çok önemli bazı marjinal gruplar kimliklerini gizlemek suretiyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Tabii bunun önlenmesine yönelik toplumsal olayları kamu düzenini bozacak şekilde genişletmeye yönelik çalışmaları önlemeye ve bunları tespite yönelik bir düzenleme yapmaya çalışıyoruz. Kişilerin bu konudaki kimlik bilgilerinin deşifre edilmesi, onların sitelerine girilip bilgilerinin açığa çıkarılması, resmi makamların sitelerine girilip bu bilgilerin deşifre edilmesi ve onlar üzerinden farklı yayınlar yapılması, iftiralara yol açılması, yanlış beyanlarda bulunulması, birçok kişi bize benim siteme girilmiş, benim üzerimden farklı mesajlar verildi deniyor. Bunları önlemeye yönelik elbette bir düzenlemeye ihtiyaç var ve bunlar evrensel konular. Bütün devletler bunu nasıl yapıyorsa biz ona paralel bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Yoksa bunu kısıtlamaya yönelik herhangi bir şey yok. Dünyada artık evrensel boyuta geldi, siber suçlara yönelik önlemeye yönelik çalışma yapılıyor. Ayırca adalet bakanılğının kimlik bilgilerinin korunmasına yönelik düzenlemesi var. Bilgi güvenliğini korumaya yönelik bir düzenleme yapmak zorundasınız

Twitter üzerinden, facebook üzerinden, internet üzerinden veya yazılı veya görsel medya üzerinden suç her türlü işlenebilir. Bunun önüne geçilmesi için çeşitli yollar var, bu düzenleme buna yönelik. Son gezi olaylarında da dezenformasyonda bulunan, yanlış haberlerle halkı kışkırtmaya çalışanları gördünüz. Bunların bariz örnekleri var. Bunlarla ilgili bir düzenleme var. Yurtdışı kaynaklı olan da var tabii, tespitleri yapılıyor. Çarpıcı şeyler var.

'CNN sanal terör yapmıştır'

CNN’in yaptığı yayını gördünüz değil mi, AK Parti’nin yaptığı mitingi sayın Başbakan’ın protestosu mitingine dönüştürmek istediler. Böyle bir şey olmaz tabii. Sanal terör dediğimiz bir olay var. İnternet üzerinden suç işlenmesini önlemek de, kişilerin onurlarının korunması, mahremiyetlerinin korunması da devletin görevleri arasından.

'Trafiği kapatmadan 'duran' adama müdahale yok'

Bu gösteri kamu düzenini bozmadıktan, genel hayatı etkilemedikten sonra zaten bizim bütün gösterilere bir müdahalemiz yok. Bir şiddet eylemine dönüşmüyecek, genel hayatı bozmayacak, başkalarının özgürlüklerini kısıtlamayacak olursa, herkesin böyle bir hakkı var. Trafiği etkilemeyecek. Sabahtan akşama kadar Kızılay’da ben gösteri hakkımı kullanacağım, böyle bir hak var mı? Böyle bir yetkiyi kimse düşünebilir mi? Hepsi kamu düzeniyle ilgili konular.