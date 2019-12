-GÜLER SABANCI ZİRVEDEKİ 3. KADIN LONDRA (A.A) - 17.11.2010 - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, İngiliz Financial Times gazetesinin ''Dünyanın Zirvedeki 50 İş Kadını'' listesinde üçüncü sırada yer aldı. FT'nin bu yıl ikinci kez hazırladığı ''Dünyada Zirvedeki 50 İş Kadını'' listesi açıklandı. Buna göre, iş dünyasının zirvesindeki kadınların sıralandığı 50 kişilik listede, Güler Sabancı üçüncü sırayı alırken, PepsiCo'nun Üst Yöneticisi (CEO) Indra Nooyi birinci, Avon'un yöneticisi Andrea Jung ise ikinci sırada bulundu. Güler Sabancı geçen yıl aynı listede 5'inci sırada yer almıştı. Sabancı, İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin düzenlediği ''Zirvedeki Kadınlar'' konulu konferansa katıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Mandarin Otel'de yapılan konferansa aralarında Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ın da bulunduğu çok sayıda yetkili ve dünyanın önde gelen şirketlerinin kadın yöneticileri katıldı. Güler Sabancı konferansın ikinci oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu yıl yüzde 7,5 büyüdüğünü söyleyerek, bankacılık sisteminin son ekonomik kriz karşısındaki direncini ve gücünü anlattı. Ekonomik krizde, çalışanlarla ve ekiplerle iletişime geçip, yüzlerce çalışanı dinlediklerini belirten Sabancı, ''Krizi çözmek için verimlilik ve üretkenliğe geri dönmek gerekiyordu ve biz bunu başardık'' dedi. Sabancı Holdingin portföyünün tüketicilere kaydığını ve yönetim kadrosunun yüzde 26'sının kadınlardan oluştuğunu belirten Güler Sabancı, ''Türkiye'deki kadınların hırslı ve heyecanlı oldukları doğru. Gelişmekte olan bu ülkenin başarısının bir parçası olmak istiyorlar'' dedi. -''KADINLAR CESARETLENDİRİLMELİ''- Akbank'ta çalışanların yüzde 53'ünün kadın olduğunu vurgulayan Güler Sabancı, ''Bankamız, Türkiye'nin önde gelen bankalarından. Dolayısıyla, bankacılara daha fazla kadın çalıştırmalarını tavsiye ederim'' diye konuştu. Kadınların cesaretlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ben, büyükannem tarafından cesaretlendirildim. Büyükannemin, 6 oğlu vardı, kızı yoktu. Küçük bir çocukken büyükannemin nasıl idare ettiğini gözlemledim. Farklılıkları idare etmek, yönetmek, sadece kadını, erkeği, ya da farklı kültürleri yönetmek değildir, her kişi farklıdır, dolayısıyla önemli olan hep birlikte birşeyler yaratabilmektedir.'' -''AKIL HOCAM AMCAMDI''- Güler Sabancı kendisine yol gösteren birinin olup olmadığının sorulması üzerine, amcası Sakıp Sabancı'yı kastederek, ''Akıl hocam amcamdı. Bana inandı'' dedi. Sakıp Sabancı'nın kendisine, ''Sana kapıyı açabilirim ama kapıdan içeri girmek ve orada kalmak sana bağlı'' dediğini anlatan Güler Sabancı, şirket yönetiminde yol göstericiliğin yardımcı ve yararlı olduğuna inandığını söyledi. Kariyerinde önemli bir değişim noktası yaşayıp yaşamadığı sorusuna karşılık da Güler Sabancı, iki kez yaşadığını belirterek, ilkinin 1994'te Sabancı Üniversitesi'nin kurulması kararı olduğunu, diğerinin ise 2004 yılında amcası Sakıp Sabancı'nın ölümüyle, holdingin başına geçmesi olduğunu kaydetti. Sabancı konferansın ardından, Türk gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Konuşmasında bahsettiği Sabancı Holding'de çalışan kadınların yüzdesiyle ilgili bir soru üzerine Güler Sabancı, Sabancı grubunda 2006'dan 2010'a kadınların oranında yüzde 3'lük bir artış olduğunu kaydetti. Bankacılık ve sigortacılıkta kadınların oranının her zaman daha yüksek olduğunu belirten Sabancı, ''Ama ortalamada, diğer işlerimizde de kadınların daha çok olmasını arzu ederim'' dedi. Kamu sektöründe ve siyasette kadınların sayısının azlığından dolayı, dünya sıralamasında Türkiye'nin yerinin biraz düşük olduğunu kaydeden Sabancı, kadınların ekonomik alandaki katkılarının ise son yıllarda arttığını ifade etti. Güler Sabancı, ''Kadınların iş hayatına katılımında başörtüsünün engel teşkil ettiğini düşünüyor musunuz?'' sorusuna ise ''Ben kızlarımızın üniversitede okuma haklarının herşeyin önünde olduğuna inananlardanım'' yanıtını verdi. -LİSTEDEKİ İLK ALTI İSİM- Listede bu yıl ilk sırada yer alan isim Indra Nooyi (Pepsi Co CEO) oldu. Listede ikinci sırayı ise Andrea Jung (Avon CEO) aldı. ''Dünyanın Zirvesindeki 50 İş Kadını'' listesinde bu sene üçüncü sırada yer alan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azası Güler Sabancı’nın ardından, dördüncü sırayı Irene Rosenfeld (Kraft CEO), beşinci sırayı Dong Ming Zhu (Gree Electric Appliances, CEO), altıncı sırayı ise Ursula Burns (Xerox, CEO) aldı. Bu yılki listede ayrıca; Zerox’un CEO'su Ursula Burns altıncı, Dupont'un CEO'su Ellen Kullman sekizinci, Yahoo'nun CEO'su Carol Bartz da yirminci sırada yer aldı.