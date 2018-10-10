Güler Sabancı: Kız kardeşler inanırsa geleceğin NASA'sını Türkiye'de kurabilir

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2011 yılında Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için yayınladığı mesajda “Biliyoruz ki, kız kardeşler inanırsa dünyanın en güçlü iş insanlarından biri de olabilir, NASA’nın en büyük projelerini de yönetebilir, hatta geleceğin NASA’sını Türkiye’de kurabilir” dedi.

Toplumsal ve ekonomik gelişme için kız çocuklarının bilim ve teknoloji alanında güçlenmesinin olmazsa olmaz olduğunu belirten Sabancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Toplumun yarısını oluşturan kadın ve kız çocuklarını dâhil etmeden, bilim ve teknolojideki gelişmelerin bir parçası olmak ve bu alanda bilgi üretmek mümkün değil. Ancak kız çocukları fen ve teknolojiye ilgi duysa da zamanla bu ilgiyi kaybediyor ya da bu alanda bir kariyer hayal etmiyor.

“UNESCO verileri Türkiye’de üniversite öğrencilerinin yüzde 45’inin ve araştırmacıların yüzde 37’sinin kadın olduğunu gösteriyor. Sosyal bilimlerde yüzde 43 düzeyinde olan kadın araştırmacı oranı mühendislik ve teknoloji alanlarında yüzde 25’e düşüyor. Bu veriler kadınların bilim ile uğraşmayı bir kariyer olarak seçmediğini, bu alanda kariyer hedefleyenlerin de fen bilimleri ve mühendislikten çok sosyal ve beşeri bilimlere yöneldiğini gösteriyor. Oysa bizim bilim ve teknolojide daha çok kadına ihtiyacımız var. Bilim dünyası kız çocuklarının akıl ve yeteneğinden mahrum kalmamalı.”

Kız çocuklarını bilime yönlendirmek için rol modellerinin ve birbirlerinden destek görmelerinin önemine dikkat çeken Sabancı, şöyle devam etti:

”Kız çocukları okullu olsun, laboratuvarları doldursun diye çalışmalıyız. Bunun için onların her birini desteklemek ve güçlenmelerini sağlamak elbette çok değerli. Ancak birbirlerini destekleyip, birlikte güçlendiklerinde bambaşka sonuçlar ortaya çıkıyor. O zaman yalnız olmadıklarını, birlikte daha güçlü olduklarını fark ediyorlar. Kız kardeş dayanışması domino etkisi yaratıyor.”

“Kız Kardeşler Laboratuvarı’nda ‘yapabilirim’ demeyi öğrendiler”

Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında destek verdikleri Kız Kardeşler Laboratuvarı projesi ile kız kardeş dayanışmasının sonuçlarını bir kez daha gördüklerini söyleyen Sabancı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu proje ile Mardinli kız öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında güçlenmelerine ve toplumsal cinsiyet rollerinden sıyrılmalarına katkıda bulunmayı hedefledik. Öğrenciler, laboratuvara girdiler, deneyler yaptılar, öğrendiklerini kız kardeşleriyle paylaştılar ve bu alanda bir meslek seçmenin hayalini kurmaya başladılar. NASA Astrofizik Komitesi Başkanı Prof. Dr. Feryal Özel ile bir araya gelerek bilim alanında kariyer yapmayı konuştular. Artık hepsi yapabileceklerine inanıyor. Biz de onların yapabileceklerine inanıyoruz. Biliyoruz ki, kız kardeşler inanırsa dünyanın en güçlü iş insanlarından biri de olabilir, NASA’nın en büyük projelerini de yönetebilir, hatta geleceğin NASA’sını Türkiye’de kurabilir.”

Kız Kardeşler Laboratuvarı projesi, Mardin Kültür Derneği tarafından Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında hayata geçirildi. Proje kapsamında Mardin Fen Lisesi ve diğer liselerdeki kız öğrencilerle bir yıl boyunca bilim ve teknoloji atölyeleri gerçekleştirildi. Bu atölyelere katılanlardan istekli 11 lise öğrencisi İstanbul’da bir hafta boyunca süren eğitici eğitimlerine katıldı. Bu eğitimi alan öğrenciler daha sonra Mardin’de ortaokulda okuyan 33 kız öğrenci ile bilim ve teknoloji atölyesi gerçekleştirdi, öğrendiklerini “kız kardeşleriyle” paylaştı. Bilimin eğlenceli ve pozitif yanlarını birlikte deneyimleyen öğrenciler, daha sonra NASA’da görev yapan astrofizikçi Prof. Dr. Feryal Özel ile bir araya gelerek, onun deneyimlerini dinledi. (Fotoğraflı)