Güler Sabancı: “Kız çocuklarının potansiyellerini keşfetmelerine destek olmalıyız”

İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında Türkiye’nin de önerisiyle ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için bir mesaj yayınladı. Sabancı, mesajında kız çocuklarının eğitime katılımının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kız çocuklarının okullaşmasının ve eğitime devam etmesinin, toplumsal gelişmenin en önemli adımlarından biri olduğunu belirten Sabancı, “Eğitim elbette son derece önemli ancak o da tek başına yeterli değil. Kız çocuklarının aynı zamanda cesaretlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kendilerine dayattığı rollerin dışına çıkmaları gerekir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü\'nün (OECD) verilerine göre; Türkiye’de eğitim bölümlerinde yükseköğrenim görenlerin yüzde 74’ü kadınken, bu oran mühendislik fakültelerinde yüzde 25’e düşüyor. Bu durumu sadece kişisel seçimlerle açıklamak mümkün değil. Diğer faktörleri de tespit edip, bu durumu düzeltmeye çalışmalıyız” dedi.

Kız çocuklarının meslek seçimlerinde kendilerine dayatılan toplumsal cinsiyet rollerini aşacak cesur kararlar almaları gerektiğini söyleyen Sabancı, “Mühendis olmanın, bilim insanı olmanın hayalini kuran kız çocuklarına ihtiyacımız var. Bunun için kız çocuklarının potansiyellerini keşfetmelerine destek olmalıyız. Onlara zihinlerindeki kalıpları kıracak, hayal kurma özgürlüklerini ve yeteneklerini destekleyecek, kendi masallarının kahramanı olmalarını sağlayacak bir eğitim vermeliyiz. Kısacası, dinleyerek büyüdükleri masalların aksine, Pamuk Prenses’in uyanmak için Prense değil, eğitime ve cesaretlendirilmeye ihtiyacı olduğunu görmezden gelmemeliyiz.” dedi.

“Kız çocuklarının güçlü bireyler olabilmeleri için onları hep birlikte desteklemeliyiz”

Kız çocuklarının diledikleri her alanda başarılı olabilecekleri konusunda özgüven kazanması gerektiğini belirten Sabancı, “Kız çocuklarının hayallerinin peşinden gitmeleri için hem ailelerinden hem öğretmenlerinden destek görmeleri gerekiyor. Bu nedenle toplumsal cinsiyet bilincinin toplumun her kesimine yayılması büyük önem taşıyor. Kız çocuklarının toplumsal, siyasi ve ekonomik yaşama katılımda güçlü bireyler olabilmeleri için onları hep birlikte desteklemeliyiz. Sabancı Vakfı olarak biz de bu alana özellikle odaklanıyor, kız çocuklarının yaşadıkları sorunların pek çok boyutuyla ele alınması için çalışıyoruz.” dedi.