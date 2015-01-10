Güler Sabancı: Aslan gibi beş amcam vardı...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, amcalarına rağmen holdingin başına geçmesine ilişkin “Benim aslan gibi beş amcam vardı. Tabii ki holdingin başına geçeceğim aklıma bile gelmezdi. Onun rahatlığı ile çalıştım ve 14 yıl Kordsa’da genel müdürlük yaptım. Yol boyunca başka şeyler de oluyor ve onun adına hayat deniyor” dedi.

Zafer Özcan’ın Bugün’de yer alan haberine göre, Sabancı Holding şirketlerinden Kordsa Global, 100 milyon dolar yatırımla Endonezya'da ikinci lastik kord bezi ve polyester iplik fabrikasını hizmete açtı. Böylelikle grubun Endonezya yatırımı 200 milyon dolara ulaştı.

Kordsa Global, 100 milyon dolar yatırımla Endonezya'da ikinci lastik kord bezi ve polyester iplik fabrikasını hizmete açtı. 2007’den bu yana Endonezya'da IndoKordsa şirketiyle faaliyet gösteren Kordsa Global, yeni yatırımıyla Asya-Pasifik bölgesinde sektörünün en güçlü oyuncusu haline geldi.

Java adasının batı sahilinde yer alan Bogor-Citeureup'taki her iki fabrikada, toplamda 250'den fazla yeni personel istihdam edilecek.



Kordsa sektöründe dünya lideri



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Kordsa Global’in 1973'ten beri sadece ticari değil teknolojik olarak da sektör lideri olmasından gurur duyduklarını dile getirdi.



Müşterinin olduğu yerdeyiz



Uzak Doğu ve Asya bölgesinin Kordsa için çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Sabancı, bu yatırımla müşterinin olduğu yere gittiklerini söyledi. Kordsa’nın gelişen ülkelere yatırım yaptığını vurgulayan Sabancı, cironun yüzde 60’ının gelişen ülkelerden elde edildiğini vurguladı.



Türkiye dışındaki en büyük yatırım



Endonezya Sanayi Bakanı Saleh Husin, IndoKordsa'nın 1985'ten beri gerçekleştirdiği otomotiv endüstrisi için ileri tekstil ürünleri üretimini ve şimdi de kapasite artırımına yönelik 100 milyon dolarlık iki yeni yatırımını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Pekarun ise Kordsa Global'in Endonezya'daki ikinci yatırımının Türkiye dışındaki en büyük akapasiteli yatırım olduğuna dikkati çekti.



Kordsa Global Üst Yöneticisi (CEO) Cenk



Alper de yapılan yatırımın firma olarak lastik endüstrisine güçlü inançlarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Aslan gibi 5 amcam vardı başkanlık beklemiyordum

Güler Sabancı, holdingin kurucusu merhum Sakıp Sabancı’nın sadece kendisi için değil bütün ekip için lider olduğunu belirterek, kendisinin de ‘Hasan Abi’ dediği, holdingin önceki üst yöneticisi Hasan Güleşçi’nin yanında yetiştiğini söyledi.

Sakıp Bey’in hangi ülkeye giderse gitsin mutlaka havaalanında 100 dolar bozdurduğunu belirten Sabancı, “O ülkeye girmeden para birimi hakkında bilgi edinirdi. Bütün imkânlara sahip olmasına rağmen bu huyundan hiç vazgeçmedi” dedi.

Amcalarına rağmen holdingin başına geçmesi meselesine hakkındaki bir soruya da cevap veren Sabancı, şunları söyledi: “Benim aslan gibi beş amcam vardı. Tabii ki holdingin başına geçeceğim aklıma bile gelmezdi. Onun rahatlığı ile çalıştım ve 14 yıl Kordsa’da genel müdürlük yaptım. Yol boyunca başka şeyler de oluyor ve onun adına hayat deniyor.”



5 kıtada faaliyette



Sabancı Holding’in önde gelen şirketlerinden, 41 yıllık geçmişe sahip Kordsa Global, halen 5 kıtadaki 9 ülkede 11 fabrikasıyla hizmet veriyor. Yıllık cirosu 1,5 milyar lira olan Kordsa Global, halen polyesterde dünyada birinci, naylon da ise üçüncü sırada.



Üretim adanmışlık ister

Güler Sabancı, Kordsa’nın Türkiye’nin üretim anlamındaki ilk global şirketi olduğuna vurgu yaparak, “Üretimde kendini adaman gereken bir taraf var. Bugün yatırım yaptın, yarın olmadı çıkayım diye bir olay yok” dedi.

Üretim için gittikleri her ülkeyi memleket kabul ettiklerini söyleyen Sabancı, “Bu işi severek ve idealle yapman lazım. Bizi müşterilerimiz büyüttü. İnsanın zor müşterileri olmalı, bizim de öyle oldu” ifadesini kullandı.



80 milyon motosiklet var



Endonezya 240 milyonluk nüfusu ve yılda üretilen 1,3 milyon araç sebebiyle lastik ve lastik hammaddesi üreticileri için cazip bir pazar. İç pazarda yılda 900 bin araç satılırken, ülkede halen 80 milyon motosiklet bulunuyor. Motosiklet kullanımındaki yaygınlık lastik üreticilerinin de iştahını kabartıyor.