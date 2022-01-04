Güler Sabancı, 46 video için harekete geçti: İftira ve hakarete uğradım

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, sosyal medyada yayınlanan 46 video için harekete geçti. Güler Sabancı, yayınlanan videolarda iftira ve hakarete uğradığını söyleyip erişim engeli talep etti. Güler Sabancı'nın avukatları, dilekçede özel hayata dair çirkin yorumların da bulunduğunu belirtti. Yine bir videoda "Beni zehirlediler. Bunların tümünü Güler Sabancı yaptı" şeklindeki iftiraya yer verildiği söylendi.