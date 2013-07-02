Güler 'Lice'dekiler sırtından vuruldu' sorusuna sinirlendi

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği Teftiş Kurulu'nun hizmet içi yaz seminerinin açılışını yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler, gazetecilerin Lice’deki olaylarda 9 kişinin sırtından yaralandığı şeklindeki sorusuna sinirlendi. Güler, "Ancak bazı gerçeklerinde izlenerek samimi protestoymuş görüntüsüyle bazı gerçeklerinde üzerini kapatmayı da kimse yeltenmezsin" dedi.

Bakan Güler soruya şu yanıtı verdi:

Güzel kardeşim sen bir yere takılmışsın burada bir provokasyon yapılmıştır. Olaylar sonrası iki mülkiye müfettişi ile iki Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müfettiş gönderdik. Çalışmaları devam ediyor. Bu arada adli soruşturmada bütün yönüyle devam ediyor. Gerçekler ortaya çıkacaktır.

Hiç kimse olayın üstünü kapatmayacaktır. Ancak bazı gerçeklerinde izlenerek samimi protestoymuş görüntüsüyle bazı gerçeklerinde üzerini kapatmayı da kimse yeltenmezsin. Biz de bu konuda şeffaf bir anlayışla bu soruşturma sonucunda kanunen yapılması gereken neyse gerçekleştireceğiz.

Olay yeri incelemelerinin yaptığı tespitlerde el yapımı patlayıcılar, uzaktan ve yakından atılan silahlara ait fişekler, mermiler ele geçirilmiştir. Orada maalesef hem olay öncesi tespitlerimiz hem de olay sonrası ifadelerden de bir provokasyon olduğu anlaşılmıştır.