Muammer Güler: Gezi olaylarını kavrayamadık

İçişleri Bakanı Muammer Güler Taksim'de başlayan ve tüm Türkiye 'yi saran Gezi Parkı olaylarının bir bölümünü kavrayamadıklarını söyledi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu tadar büyük bir şiddet olayıyla karşılaşıldığını ve polise şiddet uygulandığını anlatan Güler, Bayburt hariç yurt genelinde 5 bin protesto olayının gerçekleştiğini ifade etti.

Gezi Parkı olayların bilançosunu açıklayan Güler, yurt genelinde 80 ilde toplam 5 bin 532 protesto gösterisi düzenlendiğini söyledi. Gösteri yapılmayan tek ilin Bayburt olduğunu belirten Güler, eylemlerde 697 güvenlik görevlisi ile çok sayıda göstericinin yaralandığı olaylarda 198 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Gezi Parkı itirafı

Olaylarla ilgili kolluk güçleri hakkında adli ve idari soruşturmaların sürdüğünü belirten Güler, polisin orantısız güç kullanımı iddialarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Gezi olaylarında kavrayamadığımız yerler var mı evet var, kavrayamadık. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar toplu şiddet olayı polise karşı uygulandı. Hatta olayların arkasında uluslararası güçler ve çözüm sürecinin baltalanmasına kadar varan bir arayış olduğunu belirtmek isterim."

'Kimsenin evine girilemez'

Öğrenci evleri tartışmasına da değinen Güler, Manisa, Afyonkarahisar ve Denizli'de polisin tartışma oluşturan uygulamalarına da açıklık getirdi. Güler, "Ne zaman kimin evine gidilmiş kim kiminle kalıyor denilmiştir böyle bir şey yok. Asla kişilerin özel hayatlarına girmek gibi bir niyetimiz yok, böyle bir uygulamanın da kanunsuz olduğunu söylüyorum böyle bir talimatımız da olamaz." şeklinde konuştu.

'Adana Valisi hakkında inceleme devam ediyor'

Açıklamalarıyla gündeme gelen Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un için haklı olsa bile yanlış yaptığını vurgulayan Güler, "10 Kasım törenlerinde törenin saygınlığına gölge düşürüymüş valiye ve Başbakan'a hakaret edilmiş, bu nedenle 9 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Tüm bunlara rağmen valinin vatandaşla bu tür diyaloga girmesi yanlıştır. Valimiz hakkında inceleme devam etmektedir." ifadelerini kullandı.