Güler: Galatasaray'ın Taksim kutlaması spontane oldu, ne yapalım?

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Galatasaray taraftarlarının, 1 Mayıs kutlamalarına kapatılan Taksim'de şampiyonluk kutlaması yapmalarına ilişkin, “Spontane olarak oluyor ne yapalım” değerlendirmesinde bulundu.

Güler, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, terör örgütünün çekilme takvimini kastederek, “Yarına ilişkin özel bir önleminiz var mı?” sorusu üzerine Güler, yarının normal bir gün olduğu belirterek, “Güvenlik güçleri görevinin başında, 24 saat esasına göre. Onlar da görevlerini yapıyorlar. Bir olağanüstülük yok” diye konuştu.

'Kimsenin Galatasaray taraftarlarının Taksim'deki şampiyonluk kutlamalarının hatırlatılması üzerine de Bakan Güler, “Taksim'de spontane olarak oluyor ne yapalım” şeklinde konuştu. Bir gazetecinin, “Spontane olunca herhalde sorun olmuyor” ifadesi üzerine Güler, şunları söyledi:

“Kimsenin burnu kanamadan olsun, önemli olan o. Özgürlükler kullanılırken de hem herkesin tedbirini alalım hem başkasına da zarar olmasın. Önemli olan odur, sınır o. Hem kendin özgürlüğünü kullanacaksın, özgürlüğünü kullananların da can ve mal güvenliği emniyette olacak, hem de başkalarınınki emniyette olacak.”