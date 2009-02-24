Güler: Enerjide yeni hedef güneş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güner, “Rüzgar enerji tesisleri peşpeşe açılmaya başlandı. Şimdi yeni hedefimiz güneş” dedi.



Partisinin Belediye Başkan Adayı Ayşe Bahar Çebi'ye destek amaçlı memleketi Ordu'ya gelen Bakan Güler, kent merkezinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Bir işçi de Bakan Güler'e krizin ne zaman biteceğini sordu. Hiç bir ülkenin krizin ne zaman biteceği hakkında kesin bir bilgisi olmadığını belirten Bakan Güler, “Bunu en az etkiyle geçirmeye çalışacağız. Pek çok ülke zor durumda dünyada. Ama biz bunu en az etkiyle atlatmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var'' dedi.



Burdur’da Türkiye’nin en derin kuyusunda sondaj yapıyoruz



Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, TPAO'nun çalışmalarının Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi'nde devam ettiğini belirterek, “Ayrıca Burdur yakınlarında sondajlar yapıyoruz. Özellikle Burdur'da Türkiye'nin en derin kuyusunu, 6500 metrelik sondaj yapıyoruz. Diyarbakır yakınlarında bulunan petrol de, son yıllardaki en önemli keşiflerimizden bir tanesi. Orada iki kuyu açıldı. Şu anda bir kuyudan 2500 varil petrol alınacak. Bunun dışında, Petrogras Firması Karadeniz'de İstanbul açıklarında bu yaz sondaj yapacak'' dedi.



Rusya ile doğalgaz Rusya ile doğalgaz alışverişi



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Nükleer Santral konusunda oluşturulan komisyonun değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, ``Komisyonun bu yöndeki çalışmaları devam ediyor. Biter bitmez de bu konudaki gelişmeleri Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Tabi bu noktadaki bütün yetkiyi oluşturulan komisyonumuza verdik. Onlar da çalışmalarını yakın bir tarihte bitirecek ve en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız'' diye konuştu. Rusya ile ilişkilere de değinen Bakan Güler, ``Rusya'dan bir heyet önümüzdeki günlerde bizi ziyaret edecek. Rusya ile doğalgaz alışverişimiz olduğu sürece bu ilişkilerimiz aynı seviyede devam edecek'' dedi.



Çevrecimler ‘Vali’ yi sordu



Bazı çevrelerin ``yeraltı kaynakları kullandırılmıyor'' söylemleri bulunduğu ve bir sinema filminde de (Vali adlı film) buna atıf yapıldığı yolundaki bir soru üzerine ise Bakan Güler, şöyle konuştu:

``Biz bağımsız bir ülkeyiz. Üstelik bu konuda uzmanlarımız gayet yetkin. TPAO aşağı yukarı 5 yıldır çok ciddi, yoğun çalışmalar yaptı. Biz çalışmalarımızı çok sakin ve sabırlı bir şekilde sürdürdük. Şu ana kadar mümkün olduğunca belli bir sükunet içinde yaptık. Şimdi meyvelerini toplama zamanı geldi. Bu noktada özellikle sismik çalışmaları çok ciddi yaptık. Çok özel aletler satın aldık. Altyapımızı güçlendirdik. Arama bütçemizi 8 kat arttırdık. Bunlar çok önemli gelişmeler. Bilgileri yani dataları toparladık, işin sistematiğini kurduk. Bundan sonra süratli olarak meyvelerini toplama noktalarına geldik. İnşallah ülkemiz, bu noktada enerjideki bağımsızlık savaşında da, petrol ve doğalgazda da gereğini yapacak.''



’Yeni hedefimiz güneş’



Bu arada enerji üretiminde çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini dile getiren Hilmi Güler, yenilenebilir enerji de büyük gelişmelerin yaşandığını söyleyerek, “Boşa akan sulardan elektrik üretme çalışmalarımız bütün bölgelerde, başta Karadeniz'de olmak üzere sürüyor. Jeotermal enerjiyle ilgili önemli atılımlar yaptık. Rüzgar enerjisinde tesisler peşpeşe açılmaya başlandı. Şimdi de yeni hedefimiz Güneş olacak. Bir de, tarımsal atıkların, başta fındık kapsülü olmak üzere Türkiye'nin tarımsal atık envanterini çıkarttık. Bununla da hem çevre dostu bir elektrik üretim türü olan biomast dediğimiz biyolojik atıklardan elektrik üretilmesi, gazlaştırılması, bioetonol ve biodizel üretilmesi konusunda da, Türkiye burada da başı çekecek. Yani Türkiye aynı zamanda da bir tarım ülkesi olduğu için çürümeye terk edilen, ziyan olan bu zenginliğimizi de değerlendirmiş olacağız. Türkiye bu bakımdan zengin bir ülke ama kaynakları kullanılmıyordu. Buradan da çok büyük avantajlar sağlanacak. Dolayısıyla enerji sektöründe yatırımlar kriz dinlemeden sürüyor'' dedi.

