Güler: Bol fındık yiyin ısınırsınız!

Enerji Bakanı Hilmi Güler doğalgaz krizinin yaşandığı ortamda vatandaşa 'fındık yiyin ısınırsınız' tavsiyesinde bulundu.



1. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu'nun açılışına katılan Güler şunları söyledi: 'Kalorisi 640 olan fındığı yersek üşüme derdimiz olmaz. Fındık yenilebilir enerjimiz. Doğalgazı, kömürü yiyemezsiniz. Ama fındık yiyerek üşümeye çare bulabiliriz. İkincisi bunun dışında başka avantajları olduğunu sizler de benim kadar biliyorsunuz.' Güler'in bu sözleri salonda gülüşmelere yol açtı.



Zengin Avrupa donuyor Türkiye’de sıkıntı yok



Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan doğalgaz krizinin Avrupa'yı karakış ortasında dondurduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Güler, 'Ancak biz krizi sorun yaşamadan yönetiyoruz' dedi



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan doğalgaz krizinin ciddi boyutlara ulaştığını ancak Türkiye'nin bu krizi sorun yaşamadan yönettiğini ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle zengin Avrupa ülkelerinin para ödemiş olmalarına rağmen donduğunu belirten Güler, 'Biz ise krizi soğukkanlılıkla yönetiyoruz. Halkımızı üşütmüyoruz. Sadece İstanbul 15 Avrupa ülkesinden büyük bir konumda' dedi.



Güler şöyle devam etti: 'Talep gelmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak bir zemin arama görüşmesine Türkiye ev sahipliği yapabilir. Çözümün bir parçasıyız. Her iki ülke ile dostluk ilişkilerimiz eşit ve iyi seviyede.'



Yatırımlar isabetli



Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in Avrupa ülkelerini kısa bir süre sonra toplantıya çağıracağını ifade eden Güler,' Burada göreve geldiğimizden bugüne yaptığımız yatırımların ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz. Karadeniz'den çıkan gazımızın bir miktarını kullanıyoruz. LNG'de kapasiteler tam olarak kullanılıyor. BOTAŞ da ciddi yatırımlar yaptı' dedi.

