Güler anlayış bekliyor

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ziyareti nedeniyle İstanbullulara iki gün boyunca trafikte çile çektiren Vali Muammer Güler, halktan anlayış beklediklerini söyledi. Vali Güler, bu ziyaretin hassasiyeti ve risk değerlendirilmesi nazara alındığında, İstanbul'daki tedbirlerin en üst seviyede uygulanması gerektiğini belirterek, “Sevgili İstanbullular'ın bunu anlayışla karşılamasını istirham ediyorum” dedi.



Güler, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ülkesine uğurlanmasının ardından, gazetecilere 2 günlük ziyarete ilişkin İstanbul'da alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Konuk Cumhurbaşkanı'nın ziyareti sırasında emniyet ve trafik tedbirlerinin en üst seviyede alındığını dile getiren Güler, ilk gün, havalimanındaki başka hassasiyetler nedeniyle tedbirlerin daha yoğun, bugün ise daha düşük seviyede uygulandığını ifade etti.



İstanbul'daki günlük hayatın belli bir oranda sıkıntıya girdiğini, bunu kendilerinin de gördüğünü ifade eden Güler, şöyle konuştu:

“Bu ziyaretin hassasiyeti ve risk değerlendirilmesi nazara alındığında bu tedbirlerin en üst seviyede uygulanması gerekiyordu. Ama böyle bir ziyarette muhtemel olumsuzluklar, daha büyük sıkıntılar getirebileceği değerlendirildiğinde sevgili İstanbullular'ın bunu anlayışla karşılamasını istirham ediyorum. Çok kritik ve hassasiyet arz eden bir gezi... Elimizdeki bilgiler de böylesine önemli bir gezide, böylesine üst düzey tedbirlerin alınmasını gerekli kılıyordu. Bu, yerine getirilmek zorunda kalındı.”



5 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ



Vali Güler, İstanbullular'ın gösterdiği anlayış için teşekkür ederek, “Dün ve bugün sadece 5 bin güvenlik görevlisi dışarıda görevini yürüttü. Diğerleri de bulundukları yerlerde teyakkuz halinde çalıştılar” dedi.

Bir gazetecinin, vatandaşların “Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve beraberindeki heyetin helikopterle alana getirilmesi” düşüncesine ilişkin sorusu üzerine Güler, bu konuların Dışişleri Bakanlığının önceden düzenlediği bir husus olduğunu kaydetti.



İstanbul için, bu tür konukların havaalanlarına helikopterle veya deniz araçlarıyla getirilip götürülmesi konusunun bundan sonra gündeme getirilebileceğini belirten Güler, ancak ziyaretlerde sadece konukların olmadığını, heyetlerin de beraberinde geldiğini ifade etti.

Vali Güler, böyle bir konuğun ve beraberindeki heyetin can güvenliğinin devlet açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, bunun gereğinin yapıldığını söyledi.











