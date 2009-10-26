Güler: 22 okulda 48 vaka tespit edildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde 30 Ekim Cuma günü, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarıyla yaygın eğitim kurumları, özel okullar, dershaneler ve etüt eğitim merkezlerini 1 gün süreyle tatil etti. İstanbul Valisi Muammer Güler, yaptığı açıklamada " Şu an 22 okulda 48 öğrencide domuz gribi virüsü tespit edildi" dedi.



Vali Güler'in açıklaması



"22 ayrı okulda 48 öğrencide domuz gribi virüsü tespit edildi. Hastanede tedavi olan bir vakamız yok. 40 erişkin, 48 öğrencide domuz gribi virüsü var İstanbul’da 329 vaka Nisan ayından bu yana İstanbul’da tespit edildi. Temastan dolayı salgının boyutunu arttıracak ve okulları tatil edecek boyutta ciddi bir durum yok. 30 Ekim’de İstanbul’da okullar tatil edildi. Bu süre içinde okullarda genel temizlik çalışmalarına devam edilecek. Hasta olan çocukların evlerinden dışarı çıkmamaları, kalabalık ortamdan bulunmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Aşı Kasım ayı sonunda başlanacak



Hasta olmayanlar hastaneye başvurmasın



Vatandaşların büyük çoğunluğu hastalık olmasa bile hastanelere başvurduklarını görüyoruz. Aslında böyle bir ihtiyaç yok. Tahlil örneği bile artık herkesten alınmıyor. İlla tahlil yapılacak diye bir kaide yok. Kasım ayı içinde İstanbul’da Anadolu yakasında yeni bir laboratuar daha açılacak. Ağır hasta olanların tahlil çalışmaları yürütülecek. Şu anda paniğe neden olabilecek bir durum yoktur. Salgının içindeyiz. Ama asıl olan toplu taşıma araçları ve insanların toplu halde bulunduğu durumlar. Bu hastalık insandan insana bulaşıyor. Bu yüzden korunma tedbirlerinin sürdürülmesi çok önemli. Veliler hasta olan çocuklarını okula göndermesinler. Evde çocuklarının tedavisine devam etsinler.



Okullarda hijyen



Uzmanlar: Virüsün bulaşma yolu solunum yoluyla… Çevreye bulaşan mikroplar plastik yüzeylerde 24 saat, kumaşlarda 15 dakika bulaşmaya devam ediyor. Okullarda el yıkama faaliyeti kampanyası var. Okullarda aksayan bir husus yok. Hijyenik tedbirlerin devam etmesinin sağlanmasıdır süreç. Okulların, hastanelerin, hastaların yattığı odaların da bu şekilde temizlenmesi gerekiyor. Ek bir önlem alınmayacak. Farklı bir dezenfektan kullanılmayacak.



Soru: Toplu taşıma araçlarında dezenfekte gündeme geldi.



Uzmanlar: Evlerimizde çamaşır sularıyla yüzeylerin silinmesi yeterlidir. Alkol de burada etkilidir. Ellerimizi temizlemede alkol bazlı dezenfektan kullanıyoruz. Salgın dönemindeyiz. Bu maddelerle ara ara silme yeterlidir."



Bahçeler dahil dezenfekte edilecek



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 30 Ekim Cuma günü Türkiye genelinde tüm eğitim kurumlarını tatil etti. Eğitim kurumları bahçeler dahil dezenfekte edilecek.



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, valiliklere “Okulların Tatil Edilmesi” konulu bir genelge gönderdi.



Çubukçu, genelgede şunları kaydetti:



“Gripten koruma ve yayılmasını önlemek amacıyla tedbir olarak 30 Ekim Cuma günü ülkemiz genelinde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile yaygın eğitim kurumları, özel okullar, dershaneler ve etüt eğitim merkezleri 1 gün süreyle tatil edilecektir.



Bu süre içerisinde bakanlığımıza bağlı bütün okullar, belediyeler, il özel idareleri, okul aile birlikleri, sivil toplum örgütleri ve diğer yerel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak okulların tüm bölüm ve ünitelerinin (derslik, büro, atölye, yatakhane, yemekhane, mutfak, bahçe, oyun alanı ve bütün müştemilat) dezenfekte edilecektir.



Özel okullar, dershaneler, etüt eğitim merkezleri dezenfekte çalışmalarını kendi imkanlarıyla gerçekleştirecektir.”