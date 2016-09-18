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Gülen'in yeğeninin eşi: Bütün FETÖ’cülerin Allah belasını versin!

Atatürk Havalimanı'nda yakalanan Mehmet Türk’ün, Adil Öksüz’ün hocası olduğu iddia edilen Cemal Türk’ün ağabeyi olduğu belirtildi

18 Eylül 2016 10:54

'FETÖ' soruşturması kapsamında, Fethullah Gülen'in yeğeniyle evli olan ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Türk, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Fransa'ya kaçmak isterken gözaltına alındı. Mehmet Türk’ün, 'Havacılar İmamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz’ün hocası ve örgütün üst düzey sorumlularından olduğu iddia edilen Cemal Türk’ün ağabeyi olduğu belirtildi.

Turgutlu Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Türk, hastane çıkışında  kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bütün FETÖ’cülerin Allah belasını versin" diye bağırdı.

Mehmet Türk, Fethullah Gülen’in yakın dostu olan babası Mustafa Said Türk’ün Gülen’in elinde büyüdüğünü ifade etti.

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Mehmet TürkyakalandıGülenin yeğenibütün FETÖcülerin Allah belasını versin

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