Gülen'in yeğeni Türkiye birincisi olunca Erdoğan'ın katılacağı tören iptal oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısa film yarışmasında Fethullah Gülen'in yeğeni Seleme Gülen birinci olunca Başbaka Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören iptal edildi.

Seleme Gülen, Milli Eğitim’in düzenlediği kısa film yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Önce Gülen’e ödülünün Başbakan, Milli Eğitim Bakanı ve MEB ’in tüm üst düzey yönetiminin katılacağı bir törende verilmesi planlandı. Ancak Seleme Gülen’in Fethullah Gülen’in yeğeni olduğu ortaya çıkınca tören iptal edildi.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberine göre MEB’teki Gülen krizinin hikâyesi şöyle:

“Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, “Yetişkin Öğrenme Projesi” kapsamında kısa film yarışması düzenledi. Yarışmanın konusu, “Yetişkin Eğitimi Odaklı Hayat Boyu Öğrenme” olarak belirlendi. Yarışmada “çıraklık” hakkındaki filmiyle Seleme Gülen birinci oldu.

Kimse farkına varmamıştı

Yarışma ile ilgili olarak büyük bir tören düzenlenmesi kararlaştırıldı. Törene, Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık üst düzey pesonelinin katılması kesinleşti. Ayrıca, Başbakan Erdoğan ’ın da törene davet edilmesi planlandı. Hazırlıklar yapılırken, Fethullah Gülen’in aynı ismini taşıyan yeğeni Fethullah Gülen’in LYS’de Türkiye üçüncüsü olması MEB’de bomba etkisi yarattı. Tüm yarışmalarda birinci olan öğrencilerin, Gülen Cemaati ile bir ilişkisinin olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda, kısa film yarışmasında birinci olan Seleme Gülen’in ismi radara takıldı. Yapılan araştırmada, Seleme Gülen’in Fetullah Gülen ile akraba olduğu belirlendi. Bilgi sonrası, dereceye girenler için düzenlenecek olan ve ödülleri Milli Eğitim Bakanı’nın vereceği tören iptal edildi. Seleme Gülen’e 15 bin liralık ödül çeki henüz teslim edilmedi. Verilip verilmeyeceği de bilinmiyor.



Avrupa Birliği fonları kapsamında yürütülen projede birinci filmin MEB bünyesinde ve AB nezdinde pekçok gösteriminin yapılması da planlanıyordu. Ancak, birincinin Seleme Gülen çıkması nedeniyle bu gösterimlerin de iptal edildiği öğrenildi.