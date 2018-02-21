Gülen'in malikânesini anlatan sanık, tahliye edildi

KARS, (DHA)- KARS\'ta görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen\'in Pensilvanya\'daki malikânesi ile Polis Akademisi sınavlarında \'kırmızı-yeşil kalem\' hilesi ve örgüt hakkında çarpıcı bilgiler veren eski emniyet amiri E.Ü.\'ye verilen 10 yıl 2 aylık hapis cezası, sanığın duruşmalardaki iyi hali ve etkin pişmanlıktan yararlanması nedeniyle 4 yıl 2 aya düşürüldü. Sanık, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

FETÖ/PDY\'nin Kars Emniyet Müdürlüğü\'ndeki \'mahrem imam\' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen emniyet amiri E.Ü. tutuklandı. Meslekten ihraç edilen E.Ü. hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kars 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, E.Ü., Polis Akademisi\'nde görev yaparken örgütün mülakatlarda yaptığı hilelere değinerek, \"Kırmızı kalem kaldırıldığı zaman öğrenci adayının başarısız olmasına yönelik zor sorular, yeşil kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarılı olmasına yönelik kolay sorular sorulurdu\" dedi.

POLİSLER ÜCRETSİZ İZNE AYRILIP, PENSİLVANYA\'DA NÖBET TUTMUŞ

İfadesinde, 2010 yılında misyon koruma sınavına girdiğini anlatan E.Ü., sınavı kazandığında cemaat mensuplarından tepki aldığını söyledi. ABD\'deki Boston Türk Başkonsolosluğu\'nda görevlendirildiğini belirten E.Ü., bu ülkeye ilk gittiği dönemde kafelerde cemaat mensuplarıyla tanıştığını ve dini sohbetler yaptıklarını kaydetti. ABD\'de bulunduğu dönemde örgütün elebaşı Fetullah Gülen\'in malikânesinin yer aldığı Pensilvanya\'ya ziyaretler de yapıldığını vurgulayan E.Ü., \"Gülen\'in, Pensilvanya eyaletindeki çiftliğe benzer malikânesine Mayıs 2015\'te son gidişimde yerleşkenin ana binasının girişine bir güvenlik kapısı kurulduğunu gözlemledim. Cemaatin üst sorumlularından Suray D., bana \'Gülen\'in malikânesinin güvenlik noktasındaki iki erkek görevli, Türkiye\'de görev yapan cemaat mensubu polis memurları. Ücretsiz izin alıp buraya nöbet tutmaya geldiler\' dedi. Pensilvanya ziyaretimde Türkiye\'deki örgüt mensuplarının önemli şahıslarını da burada görmüştüm\" diye konuştu.

MALİKÂNEYE ÖZEL KODLA GİRİLİYORMUŞ

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen\'i 3 kere ziyaret ettiğini de ifadesinde itiraf eden E.Ü. \"Pensilvanya\'daki malikâneye gitmek için ByLock üzerinden iletişim kuruluyordu. Yanımdaki arkadaşım, FETÖ\'nün kaldığı malikânenin güvenlik noktasına geldiğimizde görevliye sadece buraya giriş için ayarlanmış kod isimlerini söyledi. Güvenlik görevlisi üzerimizde bulunan tüm dijital materyali ve cep telefonlarını aldı. Son gittiğimde kapıda bekleyen kişiler dikkatimi çekmişti\" dedi.

\'HATAMDAN DÖNDÜM\'

Kars 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın bugün görülen ilk duruşmasına, eski emniyet amiri E.Ü. ve avukatları katıldı. Mart 2016\'dan sonra örgütten kimseyle fiziki anlamda görüşmediğini savunan E.Ü. şunları söyledi:

\"Cezaevinde etkin pişmanlık koğuşunda kalıyorum, elimden ne geliyorsa yapacağım. Pişmanlığımı arz ettim, 2 çocuğum var ve benim hayatım onlardır. ByLock kullandım, iki sefer yükleme oldu. ByLock\'un asıl kuruluş amacı dini içerikli bilgi, ayetler ve hadislerdi. Ben yapmış olduğum hatamdan döndüğümü düşünüyorum. Müsaadenizle vatanım, milletim ve aileme dönmek istiyorum.\"

Mahkeme heyeti, E.Ü.\'yü \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm etti. E.Ü.\'nün örgüt hakkında önemli bilgiler vermesini dikkate alan heyet, etkin pişmanlık yasası ve iyi hal indirimini uygulayarak sanığın cezasını 4 yıl 2 aya indirdi. Mahkeme heyeti, yaklaşık 19 ay cezaevinde kalan E.Ü.\'yü, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye etti.