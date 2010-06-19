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Yaşam

Gülen'in Kürtçe TV'si yayına hazır

Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Samanyolu yayın grubunun 'Dünya TV'si, Türkiye'nin ilk özel Kürtçe televizyonu olacak.

19 Haziran 2010 03:00

T24 - TRT 6'nın ardından bir Kürtçe kanal daha izleyiciyle buluşuyor. Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Samanyolu yayın grubunun 'Dünya TV'si, Türkiye'nin ilk özel Kürtçe televizyonu olacak. Geri sayım başladı, hummalı çalışma sürüyor.


Akşam gazetesinin haberine göre; açılım sürecinde devlet kanalı TRT bünyesinde faaliyete başlayan TRT Şeş'e özel sektörden ciddi bir rakip geliyor. Samanyolu Grubu, Türkiye'nin ilk özel Kürtçe televizyon kanalı 'Dünya TV'yi kuruyor. Gaziantep'ten ulusal yayın yapacak olan Dünya TV, Irak başta olmak üzere Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerinden de izlenebilecek. İlerleyen süreçte Arapça, Farsça ve İngilizce yayın da yapılacak.


RTÜK başvurusu tamam

Yaklaşık bir yıldır yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kanal yöneticileri, RTÜK'e de başvuru yaptı. Gaziantep'teki televizyon merkezinde hummalı bir hazırlık sürüyor. Görev alacak ekip özellikle Kürtçe bilenler arasından seçiliyor. Kanalda güncel programların yanı sıra Samanyolu TV'de yayınlanan birçok dizi ve yapım Kürtçe dublajla ekrana gelecek. Dünya TV yayın akışının renkliliği ve haber alanındaki zenginlik ile TRT 6'ya da ciddi bir rakip olacak.


Genel müdür Samanyolu TV'den

Kanal izleyici kitlesi olarak özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yönelecek. Dünya TV'nin Genel Müdürü ise Samanyolu televizyonunun Ankara Temsilcisi Remzi Ketenciler olacak.

Mesut Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Peyammer Haber Ajansı da Dünya TV'nin kısa süre sonra yayına gireceğini duyurmuştu.


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