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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gülen'in iadesi için ABD'li heyetle görüşmeler başladı

ABD heyeti ile Türkiye arasındaki görüşmeler iki gün sürecek

23 Ağustos 2016 13:46

15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir grup askerin darbe girişiminin arkasındaki isim olduğu iddia edilen Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade için ABD'li heyetle görüşmeler başladı.

Gülen'in iadesi için ABD Adalet Bakanlığı'ndan üç, Dışişleri Bakanlığı'ndan ise bir temsilciden oluşan dört kişilik heyet dün gece saatlerinde Ankara'ya geldi. Heyet sabah saatlerinde Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmelere başladı.

İki gün sürecek görüşmeler kapsamında bakanlık bürokratlarınca heyete, Gülen'le ilgili gönderilen 4 ayrı iade dosyasına ilişkin bilgiler sunulacak. 

Adalet Bakanlığı yetkilileri 15 Temmuz darbe teşebbüsünün Fethullah Gülen'in emir ve komutası altında gerçekleştirildiğine ilişkin önemli delilleri de ABD'li muhataplarıyla paylaşacak.



Türkiye - ABD arasındaki iade trafiği 

 

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından hükümet, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Gülen'in iadesi için ikamet ettiği ABD'ye "acil tutuklama ve iade" talebinde bulunmuştu. 

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ABD Adalet Bakanlığı, Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin Adalet Bakanlığı'na bir mektup göndermişti. 

ABD Adalet Bakanlığı mektupta, Gülen'in iadesi konusunda yapılacak görüşmeler için Adalet Bakanlığı'ndan bir heyetin ABD'ye gönderilmesini ya da Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'ye gelmesini önermişti. 

Adalet Bakanlığı'nca ABD'ye gönderilen cevap mektubunda, ilk olarak Amerika'dan bir heyetin gelmesi daha sonra Türkiye'den bir heyetin ABD'de görüşmelerde bulunması teklif edilmişti. 

Türkiye'nin teklifini kabul eden ABD Adalet Bakanlığı, bir heyeti Türkiye'ye göndereceğini duyurmuştu.

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