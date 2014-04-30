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Gülen'in avukatından 'iade' talebine: Hakkında soruşturma bile yok

Fethullah Gülen'in avukatı, Başbakan Erdoğan'ın 'Gülen'in iadesi için hukuki süreç başlayacak' açıklamasının 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' olduğunu belirtti

30 Nisan 2014 14:26

Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Gülen'in Amerika'dan iadesi için hukuki süreç başlayacak" sözlerine ilişkin, Gülen hakkında yürütülmekte olan bir ceza soruşturması bulunmadığını belirterek Erdoğan’ın açıklamalarının adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olduğunu kaydetti. 

Albayrak, “Müvekkilim hakkında yürütülmekte olan bir soruşturma ya da yakalama kararı bulunmamaktadır. Buradaki mahkeme karar verse dahi kararın Adalet Bakanlığı aracılığıyla ABD’li yetkililere iletilmesi gerekiyor. Kararın ABD mahkemelerince yerinde görülmesi lazım. Başbakan’ın açıklamalarının karşılığı adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür. Bunu Başbakan da yapsa Adalet Bakanı da yapsa böyledir. Karar mercii bağımsız mahkemelerdir. Bu açıklama mahkemeler üzerinde baskı oluşturur.” ifadelerini kullandı.

 

 

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