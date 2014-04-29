Erdoğan: Gülen'in Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatılacak

Başbakan Tayyip Erdoğan, “paralel yapı” dediği Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen’in ABD’den Türkiye’ye iadesiyle ilgili hukuki sürecin başlatılacağını söyledi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, TBMM’de yaptığı grup toplantısı konuşmasının ardından gazetecilerin soruları yanıtladı.

PBS televizyonundan Charlie Rose’a verdiği söyleşide ABD’den Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’i sınırdışı etmelerini beklediğini kaydeden Erdoğan’a bu soru soruldu.

“Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili hukuki bir süreç başlayacak mı?” sorusuna tek kelimeyle yanıt veren Başbakan Erdoğan, “başlayacak” dedi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, Charlie Rose’a verdiği söyleşide, 17 Aralık ve 25 Aralık'ta atılan adımların darbe girişimine dönüştüğünü savunmuş ve "Bir darbe girişimiydi. Sivil darbe. Bunu yaptılar. Eğer ben yurtdışından gelişimde tüm bu olanlara karşı sessiz kalmış olsaydım, olay çok farklı yerlere gidebilirdi" demişti.

Erdoğan, "ABD'den ne bekliyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bunları sınır dışı etmesini. Ben Amerika’nın kendi güvenliğini tehdit eden birileri olursa ne yaparsam, stratejik ortağımız da bizim ulusal güvenliğimizi ilgilendiren bir konuda onu yapmalı" diye konuşmuştu.