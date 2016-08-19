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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gülen'in avukatı tutuklandı; hesabında 800 milyon tespit edildi

Şenocak'ın ‘FETÖ'nün 5 kasasından biri olduğu iddia edildi

19 Ağustos 2016 15:25

Samsun'da ‘Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) darbe girişimine yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan avukat Fevzi Cem Şenocak'ın banka hesabında 800 milyon lira olduğu tespit edildi. Şenocak'ın ‘FETÖ'nün 5 kasasından biri olduğu iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15'i avukat 16 kişiden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan avukat Fevzi Cem Şenocak'ın banka hesabı adeta şok etkisi yarattı.

Yapılan incelemede Şenocak'ın banka hesabında 800 milyon lira olduğu tespit edildi. 

 

Avukat Fevzi Cem Şenocak

 

Gülen’in avukatı

 

Fethullah Gülen'in vekâlet verdiği avukatlardan olan Şenocak'ın ‘FETÖ'ye yakın işadamları ve birçok şirketin hukuk işlemlerini de yürüttüğü öğrenildi.

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