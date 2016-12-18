"Gülen'in arşiv kayıtları bir bir siliniyor" iddiası

Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Araştırma Komisyonu'nun talebi üzerine yapılan incelemede Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'deki hastane ve ABD'ye gittiği THY uçağındaki yolcu kaydının silindiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, komisyon ABD’ye gitmeden önce Gülen’in tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi’ne resmi yazıyla başvurarak Gülen’in yurtdışında tedavi gerektiren rahatsızlığının ne olduğunu ve Türkiye’de tedavisinin mümkün olup olmadığını; tedavinin ABD dışında başka bir ülkede yapılıp yapılamayacağını; Gülen hakkındaki sağlık durumu raporunun hangi tarihte verildiğini sordu.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün verdiği yanıtta; Gülen’e ait kaydın, hastane bilgi sisteminde 1998-1999 tarihinde açılmış bulunan bir hasta kaydında bulunduğunu bildirdi.

Yanıtta; söz konusu “75yE 901458” numaralı kayıt incelendiğinde Gülen’in hastanenin daha sonra bir tarihte elektronik kayıt sistemine geçmesi nedeniyle kaydın başvuru tarihinden sonraki bir tarihte aktarılmış bir kayıt olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Yanıtta, Gülen’in fiziki hasta kayıt dosyasına ise tüm arşivilerde yapılan araştırmalara karşın ulaşılamadığı belirtilerek, “Yetkili kurum ve kuruluşlardan mevzuata ve usulüne uygun olarak talep edilmesi durumunda hasta kayıt dosyası gönderilebilmektedir.

Ancak bu tür durumlarda mutat bir uygulama olarak tutulan, isteyen kurum ve istenme nedenine ilişkin kayda da söz konusu hastanın dosyasına da olması gerektiği yerde rastlanılmamıştır” değerlendirilmesi yapıldı. Buna göre Gülen’e ait hasta kayıt dosyası bulunmadığı gibi; bu dosyanın yetkili bir kuruma gönderildiğine ilişkin bir bilgi de yer almıyor.

Sağlık raporu da yok

Rektörlüğün yanıtında Gülen hakkında Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenmiş olduğu belirtilen sağlık raporunun da aslı ya da suretine hastane kayıtlarında rastlanılmadığı belirtildi. Rektörlüğün komisyona ilettiği yanıtta, söz konusu yıllarda yürürlükteki mevzuat uyarınca yurtdışına yapılacak resmi sevklerde üniversite hastanelerinde düzenlenmiş raporların yeterli olmadığı ve devlet eğitim hastanesinin heyet raporuna ihtiyaç duyulduğu da anımsatıldı. Yanıtta Gülen’e ilişkin kaydın Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunabileceği belirtildi.