T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

'Gülen'e yelpaze sallayan kişi' gözaltına alındı

Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne giden ekipler, İsa Sönmez'i gözaltına aldı

06 Eylül 2016 17:07

1990'lı yılların başında çekildiği tahmin edilen bir videoda Fethullah Gülen'in yanında yelpaze sallayan kişi Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde gözaltına alındı.

CNN Türk'ün haberine göre, sosyal medyada 'yelpazeci çocuk' olarak tanınan kişinin İsa Sönmez olduğunun belirlenmesinin ardından, polis soruşturma başlattı.

Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne giden ekipler, İsa Sönmez'i gözaltına aldı. Sönmez, ifade için emniyete götürüldü.

İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreteri Ahmet Erbaycu, olayın ortaya çıkmasının ardından kişi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

ETİKETLER

Fethullah Gülenyelpazeci çocukİsa Sönmez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24