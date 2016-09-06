'Gülen'e yelpaze sallayan kişi' gözaltına alındı

1990'lı yılların başında çekildiği tahmin edilen bir videoda Fethullah Gülen'in yanında yelpaze sallayan kişi Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde gözaltına alındı.
CNN Türk'ün haberine göre, sosyal medyada 'yelpazeci çocuk' olarak tanınan kişinin İsa Sönmez olduğunun belirlenmesinin ardından, polis soruşturma başlattı.
Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne giden ekipler, İsa Sönmez'i gözaltına aldı. Sönmez, ifade için emniyete götürüldü.
İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreteri Ahmet Erbaycu, olayın ortaya çıkmasının ardından kişi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.