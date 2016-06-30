Gülen'den taziye mesajı: Terör ve teröriste tüm kapıların açıldığı bir iklimde iyimser olmak mümkün değil!

ABD’de yaşayan Fethullah Gülen, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 44 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayınladı. Terörün hayatın rutini haline geldiğini belirten Gülen, terör ve teröriste tüm kapıların açıldığı bir ülkede iyimser olmanın mümkün olmadığına vurgu yaparak, “Her akşam bir başka terör saldırısıyla sarsılmak, her sabah bir başka şehit haberiyle yıkılmak ne yazık ki ülkemizde hayatın rutini haline geldi” dedi.

Fethullah Gülen’in taziye mesajı şöyle:

“Her akşam bir başka terör saldırısıyla sarsılmak, her sabah bir başka şehit haberiyle yıkılmak ne yazık ki ülkemizde hayatın rutini haline geldi. Terör ve teröriste tüm kapıların açıldığı, güvenliğin ve güvenlikçinin siyasi mülahazalara feda edildiği, şer şebekeleriyle mücadelenin birinci gündem olamadığı bir iklimde iyimser olmak da esasen mümkün değil.

“Duadan başka elimizden gelen bir şey yok. Rahmet ve mağfiretin sağanak halinde yağdığı bu Ramazan ayında ellerimizi kaldırıp ızdırar lisanıyla dua edelim. Cenab-ı Hak memleketimizi benzer bela ve musibetlerden muhafaza buyursun, ülkemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtsın, milletimize sabır ve metanet lütfetsin. Ve idare edenlere de basiret ihsan etsin.

“Menfur hadisede vefat eden yerli ve yabancı masum insanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret, yakınlarına sabr-ı cemil diler, yaralılara da acil şifa niyaz ederim.”