Eski Irak Başbakanı: Havalimanına saldırı, teröristlere kapıları açmanın doğal sonucu!

Eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda IŞİD’in yaptığı düşünülen ve en az 42 kişinin hayatını kaybettiği saldırının, ‘radikal ve terörist güçlere kapıları açmanın doğal bir sonucu’ olduğunu savundu.

Sputnik’in haberine göre, 42 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin ise yaralandığı saldırıyı kınayan eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri El Maliki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’yi de eleştirdi. Maliki, saldırının ‘radikal ve terörist güçlere kapıları açmanın doğal bir sonucu’ olduğunu yazdı.