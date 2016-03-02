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Yaşam

Fethullah Gülen'den, Sezen Aksu'nun annesi için taziye mesajı

Sezen Aksu'nun babası Özel Yamanlar Eğitim Kurumları'nda yöneticilik yapmıştı

02 Mart 2016 10:59

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, dün vefat eden ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun annesi Şehriban Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

İzmir'de Gülen cemaatine yakın Özel Yamanlar Eğitim Kurumları'nda yöneticilik de yapmış olan eşi Sami Yıldırım ve kızı Sezen Aksu'ya başsağlığı dileklerini ileten Gülen, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır temenni etti.

Fethullah Gülen'in taziye metni şöyle:

"Milli Eğitim camiamızın mümtaz simalarından, Özel Yamanlar Eğitim Kurumları'na vizyonu ve tecrübesiyle fevklade katkıları olmuş, yönetici ve başdanışman, aziz dost, Sayın Sami Yıldırım Beyefendi'nin eşi ve ülkemizin nadide kıymetlerinden güzide sanatçımız Sayın Sezen Aksu Hanımefendi'nin annesi Şehriban Yıldırım Hanımefendi'nin vefatı münasebetiyle merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diler, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederim."

 

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