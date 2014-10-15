Gülen'den şehitler için taziye mesajı

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, Bingöl'de şehit edilen polis müdürleri, Sivas'taki otobüs kazasında şehit olan emniyet mensupları ile İzmit'teki helikopter kazasında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayınladı. Şehitlere rahmet, ailelerine sabır dileyen Gülen, "Tek bir ferdini bile dünyalara değişmeyeceğimiz Silahlı kuvvetlerimizin ve Emniyet teşkilatımızın kahraman mensuplarını Cenab-ı Hak benzer musibetlerden, düşünülmeden girişilecek maceraperestliklerden masun ve mahfuz buyursun" ifadelerini kullandı.

Gülen'in taziye mesajı şöyle:

Istırap verici pek çok hadiseyi göğüslemek durumunda kaldığımız bu sıkıntılı günlerde, hayatlarını aziz milletimizin birlik ve dirliğine adamış kahraman emniyet görevlileri ve askerlerimizden;

Bingöl’de teröristlerce pusu kurularak şehit edilen

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve

Komiser Hüseyin Hatipoğlu’na;

Trafik kazasında şehit düşen polis memurları

Emrah Horoz

Beşir Kurt

Fatih Çevik’e;

Ve önceki gün Helikopter kazasında şehit olan

Dz.Plt.Bnb. Deniz Akdeniz,

Dz.Plt.Ütğm. Çağrı Ceyhan,

Rad.Astsb.Kd.Üçvş. Mehmet Karakaşoğlu,

DSA Astsb.Üçvş. Ömer Burak Öğüt’e

Cenab-ı Erhamürrahim’den rahmet ve mağfiret diler, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ederim.

Tek bir ferdini bile dünyalara değişmeyeceğimiz Silahlı kuvvetlerimizin ve Emniyet teşkilatımızın kahraman mensuplarını Cenab-ı Hak benzer musibetlerden, düşünülmeden girişilecek maceraperestliklerden masun ve mahfuz buyursun.